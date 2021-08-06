Режим ЧС введен в Иркутске из-за высокого уровня Ангары. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В нескольких районах Иркутска введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с высоким уровнем грунтовых вод и реки Ангары. Из-за повышенного сброса воды на ГЭС есть угроза подтопления прибрежных территорий города. Помимо этого в отдельных районах вода подобралась не только к садоводческим участкам, но и частным домам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В готовность приведены все силы и средства. Это свыше 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения. Также ведется круглосуточный мониторинг уровня рек. Аварийно-спасательной службой каждые два часа проводится объезд территорий нижнего бьефа и обследование береговой линии островов. Во всех СНТ проведены сходы граждан, на которых доведен порядок действий при возникновении подтопления, - рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать серьезных последствий повышения уровня грунтовых вод, проводится защита линий связи, очистка ливневой канализации, водопропускных труб и создание земляных валов. В готовность приведена техника на случай необходимости проведения инженерной защиты. Пополнены запасы горюче-смазочных материалов и песчано-гравийной смеси.

В зону чрезвычайной ситуации вошли:

1) территории предместья Марата, предместья Рабочее, микрорайона Лесной, садоводческих некоммерческих товариществ в районе нижнего бьефа реки Ангара, Плишкинского тракта, падь Грязнуха Правобережного округа города Иркутска;

2) территории поселка имени Горького, поселка имени Кирова и прилегающих к ним садоводческих некоммерческих товариществ, поселка имени Боково, поселка Жилкино, садоводческого некоммерческого товарищества «Ангара» (о. Комсомольский, р. Ангара) Ленинского округа города Иркутска;

3) территория садоводческого некоммерческого товарищества «Елизовское» (о. Елизовский, р. Ангара), улица Костромская, улица Овражная Свердловского округа города Иркутска;

4) улица Верхняя Набережная Октябрьского округа города Иркутска.

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