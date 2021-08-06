МЧС: ливни и грозы обрушатся на центр Иркутской области в эти выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Резкое ухудшение погоды ожидается в эти выходные в нескольких районах Иркутской области. 7 августа ливни и грозы обрушатся на южное Прибайкалье, Иркутский и Шелеховский районы Прогнозируются порывы ветра до 14 метров в секунду. Экстренные службы проверят готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

- Главное управление МЧС России по Иркутской области работает в режиме повышенной готовности, - рассказали в ведомстве.

Главы населенных пунктов предупреждены о возможных чрезвычайных ситуациях из-за погодных условий. Жителям рекомендуется соблюдать правила безопасности. Отказаться от дальних поездок, туристических походов и отдыха на природе.

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