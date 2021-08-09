"Босые, голодные и питаются на свалках": сибирячка кормит детей из пакистанских трущоб и рассказывает об этом в блоге

Сибирячка кормит детей из пакистанских трущоб и рассказывает об этом в блоге. Фото: личный архив Эржены Балдановой

- Наверное, у меня синдром старшего ребенка. В семье нас четверо, все уже взрослые, но я до сих пор помогаю младшим братьям и сестре, даже находясь в другой стране, - делится с корреспондентом "КП"-Иркутск" Эржена Балданова.

Уроженка Бурятии больше полугода живет в самом сердце Пакистана, в городе Исламабад, со своим мужем и дочерью. Однако, помимо вкуснейших фруктов, жаркого климата и красивой культуры эта страна "славится" жестокими реалиями: настоящей, бьющей в глаза нищетой и кастовым разделением. Здесь девушка впервые вживую увидела настоящие трущобы и голодающих детей, до которых в родной стране никому нет дела.

- Грязные, обросшие и зачастую очень больные, они копошатся в мусорках в поисках еды, - рассказывает Эржена "Комсомолке". - В первый раз я увидела 4-летнюю девочку, которая в одиночестве перебирала объедки возле бака на улице. Я не могла поверить своим глазам.

Эржена уже 20 лет замужем за китайцем. К слову, в Инстаграм она носит его фамилию - Юй. Поэтому до переезда в Пакистан блог девушка посвящала исключительно китайской кухне и рецептам. Теперь подписчики путешественницы наблюдают в режиме реального времени, как выглядит жизнь одной из беднейших стран мира.

Уроженка Бурятии рассказывает в воем блоге о пакистанских трущобах, нищете и голоде. Фото: личный архив Эржены Балдановой

- Я каждый свой день транслирую в Инстаграм. Что я ем, куда хожу, чем занимаюсь. В основном на меня подписаны жители Бурятии и когда они увидели, как ребятишки просят милостыню на улицах, а многодетные семьи живут в "домах" из трех палок и покрывала, сами предложили помощь. Каждый хотел отправить хотя бы копеечку, чтобы сегодня этим людям было, что поесть.

Так общими усилиями за одни день подписчики Эржены Балдановой собрали 61 тысячу рублей. На 30 из них девушка закупила нескоропортящиеся продукты: сахар, муку и крупы, так как о какой-либо бытовой технике, тем более о холодильнике, в трущобах речи не идет. Остальные деньги Эржена оставила на следующие закупки. Чтобы выразить свою благодарность, детей она научила нескольким словам на родном языке: "Спасибо, Бурятия!" и "Баярла", что с бурятского тоже значит "спасибо".

- Помимо голода в трущобах царят болезни, - рассказывает Эржена Балданова. - На улице стоит невыносимая жара, люди спят почти на голой земле. Во время визитов начала замечать, что у многих малышей на теле выступают язвы. Так как днем пакистанцев постоянно кусают комары и мухи, матери просто накрывают своих детей тканью. Скорее всего, именно жара и антисанитария стали причинами этих ран. Сделав несколько фотографий, я отправила их местному врачу. Он сказал какие лекарства необходимы и я привезла их в трущобы.

"Дети здесь часто питаются на свалках, царят нищета и голод" - рассказывает россиянка о Пакистане. Фото: личный архив Эржены Балдановой

Теперь девушка все свободное время проводит в местах, где живут, по меркам Пакистана, люди низшей касты. Об их традициях она постоянно рассказывает в своем блоге, но каждый раз сама не устает удивляться. Сибирячка признается, что до сих пор не может привыкнуть, что в этой стране девочек не выдают замуж, а обменивают, причем в 15-16 лет. А брак - это не один раз и навсегда, многоженство здесь - норма. Все эти обычаи тяжело понять жителю России.

- Когда говорю, что я россиянка, на меня смотрят с непониманием, - смеется Эржена Балданова. Иногда объясняю, что Россия - это многонациональная страна. Да, я азиатка, мои родные места - рядом с озером Байкал в республике Бурятия. Местные часто подходят к нам с дочерью сфотографироваться, как со знаменитостями. Пакистанцы не избалованный туристами народ. Мало кто едет сюда за отдыхом.

Девушка признается, что ее родственники переживают за нее каждый день, поэтому стараются пристально следить за ее жизнью в блоге. Земляки Эржены благодарят ее за то, чем она занимается и просят не останавливаться на достигнутом.

- И мне самой хорошо, осознавать, что несколько дней ребятишки не будут бегать по свалкам и не заснут с голодным желудком. Они ведь запомнят , что когда-то из далёкой Бурятии, что в России, их накормили добрые люди. Дай бог, чтобы каждый из них вырос здоровым и хорошим человеком. Чтобы все они выбрались из этой нищеты и разорвали родовой сценарий низшей касты!

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