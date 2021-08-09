Главного сутенера Иркутска, создавшего в городе интим-империю, экстрадировали из Грузии

Задержанный в Грузии иркутянин, которого обвиняют в создании интим-империи. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Из солнечной Грузии в родную Сибирь вернулся главный, по мнению следователей и полицейских, сутенер Иркутска Алексей Власов (фамилия изменена - прим. Ред.) Вот только приехал он не загоревшим с отдыха, а прямиком из тбилисского изолятора в иркутское СИЗО. Именно такой «теплый» прием устроили Власову на Родине. Ведь, мужчине, за которым охотился Интерпол, грозит до 20 лет тюрьмы сразу по нескольким уголовным статьям.

Напомним, про этого 34-летнего организатора и покровителя нескольких досуговых фирм, «Комсомолка» рассказывала этой зимой. В январе 2021 года Алексея Власова задержали в Батуми, где он скрывался с января 2020-го. Ну а ступил он на криминальную дорожку еще в далеком 2006 году, когда совершил 6 разбоев и был приговорен к 5 годам колонии. Правда, отсидел он тогда только половину срока. Сыграть по-крупному Власов решил в январе 2015-го. Когда вместе со своей пассией, которая всего за год до этого освободилась из мест не столь отдаленных, открыл первый бордель – фирму по оказанию сексуальных услуг. А она искала для «офиса» девушек по объявлению в соцсетях.

Даже когда под Власовым были четыре фирмы, ему этого показалось мало. Он взял под контроль еще несколько иркутских борделей. Он принуждал руководителей фирм по оказанию секс-услуг встать под его «крышу» и покровительство.

- Вскоре он полностью контролировал рынок сексуальных услуг в Иркутске, - рассказывала «КП»-«Иркутск» следователь Ольга Аксаментова, которая вела это дело. - Он встречался с руководителями фирм и говорил, что они теперь будут «под ним». Суммы, которые получал, также определял сам.

Как набирал в свой криминальный бизнес жриц любви? Один с этим Власов, конечно, справился бы едва ли. Он набрал штат из почти всех бывших сидельцев за грабежи и разбои как сам, среди друзей и родственников. У него числились администраторы, которые размещали объявления в соцсетях о наборе девушек «в офис», а затем принимали заказы, распределяли проституток. Заманивали девушек они так. Просто предлагали дамам высокооплачиваемую работу с командировками. Когда те интересовались, что за работа, отвечали, мол, трудиться придется… в сфере эскорт услуг. Кто-то сразу отказывался, а кто-то после раздумий соглашался. Ведь речь об интиме не шла. Эскорт – это ведь сопровождение.

Привлек внимание полицейских Алексей Власов в начале 2019-го. В феврале того же года, он вместе со своим помощником улетел в Таиланд. Словно, чувствовал опасность. Уже через месяц в городе начали задерживать его «свиту». За год, сыщикам удалось поймать 21 члена организованного преступного сообщества

15 января 2021 года в СУ СК России по Иркутской области пришло письмо из полиции Грузии. В нем сообщалось, что в Батуми задержан гражданин Власов, находящийся в международном розыске. На завтра его взяли под стражу и поместили в СИЗО Тбилиси. Прокуратура Иркутской области сразу направила документы, подтверждающие предъявленное Власову обвинение в Генеральную прокуратуру. Там их передали грузинским коллегам. В апреле стало известно, что Власова все-таки экстрагируют в Россию.

- В Иркутск доставлен обвиняемый в организации преступного сообщества, скрывавшийся от правосудия за рубежом, -, прокомментировали «КП»-«Иркутск» в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. - Он ранее был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Он обвиняется в создании преступного сообщества, которое занималось организацией деятельности по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Предварительно установлено, что созданная обвиняемым преступная организация действовала на протяжении нескольких лет. Ее участники в социальных сетях предлагали высокооплачиваемую работу девушкам, в том числе несовершеннолетним, после чего вовлекали их в криминальный бизнес. При этом за отказ подчиняться организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний.

Деятельность сообщества была пресечена оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Иркутской области, следователями и сотрудниками Росгвардии в 2019 году. В отношении подозреваемых, в зависимости от роли каждого, следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждены уголовные дела. Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия за границей и, по имеющейся информации, постоянно менял страны проживания. В начале текущего года сотрудники иркутского отделения Интерпола установили, что обвиняемый скрывается в Грузии. Во взаимодействии с зарубежными коллегами он был задержан и экстрадирован по запросу генеральной прокуратуры РФ в Россию.

Напомним, что против Алексея Власова возбуждены уголовные дела по таким статьям как: «Организация занятия проституцией», «Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией», "Похищение человека, совершенное организованной группой", "Вымогательство, совершенное организованной группой". И самая тяжелая статья «Создание преступного сообщества».

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