Денис Мацуев перенес фестиваль "Звезды на Байкале 2021 в Иркутске" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Международный музыкальный фестиваль академической музыки Звезды на Байкале 2021, который в очередной раз осенью должен был состояться в Иркутске, как и год назад будет перенесен на более поздний срок. А именно – на октябрь. Причина, как несложно догадаться – третья волна коронавируса, которая наступила в Приангарье летом и пока не торопится отступать.

- Скорее всего, проведем концерты в середине октября, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» пианист Денис Мацуев, который и является художественным руководителем фестиваля. – Мы видим, какая обстановка с коронавирусом, видим цифры по заболевшим. Даже самая гениальная музыка в потрясающем исполнении ничто по сравнению с человеческой жизнью. Поэтому мы подождем. Конечно, жаль. Ведь у нас были договоренности с потрясающими артистами, которые должны были приехать. Но сейчас главное, чтобы все были живы и здоровы.

Даты фестиваля Звезды на Байкале 2021», по словам Дениса Мацуева, станут известны позднее. Кстати, не исключено, что концерты совпадут с проведением в Иркутске чемпионата мира по хоккею с мячом. Этот мировой форум по бенди, к слову, переносят с весны 2020 года. Новые даты: с 11 по 17 октября.

- Мне, как большому любителю спорта, очень хочется попасть на матчи чемпионата мира, - продолжает Денис Мацуев. – Я еще ни разу не был в новом ледовом дворце «Байкал», который построили к турниру. Надеюсь побывать на открытии.

Кстати, Денис Мацуев не исключает, что у него возможно, получится выступить на открытии чемпионата мира. А все любители искусства ждут Звезды на Байкале 2021. И они состоятся!