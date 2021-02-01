Чемпионат мира по хоккею с мячом в группе А пройдет в Иркутске в октябре 2021 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для всех поклонников бенди. Чемпионат мира по хоккею с мячом в группе А все-таки состоится в Иркутске! Такое решение приняла международная федерация хоккея с мячом. Уже известно, что турнир пройдет в новом ледовом дворце «Байкал» с 11 по 17 октября 2021 года. Напомним, мировой форум должен был пройти еще в 2020 году. Но, тогда его дважды перенесли из-за пандемии коронавируса. Сначала с весны, а потом и с осени.

- Чемпионат мира по бенди 2021 года, который должен был пройти в Сыктывкаре весной, переносится на 2022 год, - сообщили в международной федерации хоккея с мячом. - Он пройдет в столице республики Коми с 27 марта по 3 апреля 2022 года. А турнир 2021 года примет Иркутск.

Итак, этой осенью на чемпионат мира в Иркутск приедут все сильнейшие сборные. Помимо России, за звание сильнейшей команды планеты будут бороться Швеция, Финляндия, Казахстан, Норвегия, США, Германия и Эстония.

- В марте 2020 года в Иркутске прошел чемпионат мира по хоккею с мячом в группе В, - напомнили в правительстве Приангарья. - В нем участвовало 10 команд. Победителем стала сборная Венгрии. В марте-апреле должны были пройти игры сильнейших команд мира – группы А. Но в связи с начавшейся пандемией коронавируса их пришлось отложить. Сделаем все, чтобы турнир 2021 года прошел на самом высоком уровне.

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