Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске вновь перенесли

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске не состоится Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Грустная новость для всех любителей бенди. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, вновь перенесен. Об этом, 15 сентября на брифинге заявил избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Причина, как несложно догадаться - пандемия коронавируса. Напомним, мировой форум в группе А изначально должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в новом ледовом дворце «Байкал». Из-за COVID-19 его перенесли на осень. Планировалось, что турнир пройдет с 5 по 11 октября.

Вот такой красавец дворец построили в Иркутске к чемпионату мира 2020 Фото: Анна ПОПОВА

- Шведы не приедут, какой чемпионат? Без них нет состязательности и интереса. Аккуратно перенесем чемпионат, и продолжим развивать спортивную инфраструктуру, - отметил Игорь Кобзев.

За звание сильнейшей на планете должны были бороться 8 сборных. Помимо россиян, которые являются действующими чемпионами мира, планировался приезд сборных Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии. Но, 1 сентября было объявлено что команда США не сможет прилететь в Иркутск из-за ограничений, связанных с коронавирусом. А уже на следующий день о своем отказе от участия в ЧМ по той же причине объявили Германия и Швеция.

Напомним, в марте в Иркутске состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в группе В. Золотые медали тогда завоевала сборная Венгрии.

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