В трусах и касках: сборная Венгрии станцевала в центре Иркутска, победив на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020

Хоккеисты сборной Венгрии, которые завоевали золотые медали чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В, обыграв Украину, необычно отметили свое чемпионство. Отпраздновав победу сначала на стадионе «Труд», венгры отправились в самый центр Иркутска – в сквер имени Кирова, и устроили там веселый флешмоб. Игроки разделись до трусов, натянули на ноги защитную экипировку, примерили шлемы, а на грудь золотые медали и начали весело танцевать. Не испугал парней и легкий сибирский холодок в -4 градуса. Некоторые, чтобы не замерзнуть взяли в руки клюшки и немного погоняли мяч прямо на площади.

В финале Венгрия обыграла Украину 4:1. Фото: Анна ПОПОВА

Счастливых венгров сфотографировали случайные прохожие и выложили снимки в соцсетях. К слову, иркутяне восприняли шуточные танцы хоккеистов с юмором. Все-таки эмоции игроков понять можно. Ведь благодаря победе в группе В, в следующем году Венгрия сможет сыграть на чемпионате мира уже в группе А, где будет встречаться с лучшими сборными мира: Россией, Швецией, Финляндией…

Напомним, в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020, венгры оказались сильнее Украины со счетом 4:1.

Фото: Анна ПОПОВА

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