2020-03-06T20:28:51+03:00
Спорт

В трусах и касках: сборная Венгрии станцевала в центре Иркутска, победив на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020

Веселых хоккеистов сфотографировали случайные прохожие [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
В трусах и касках: сборная Венгрии станцевала в центре Иркутска, победив на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020. Фото: "Инцидент Иркутск"В трусах и касках: сборная Венгрии станцевала в центре Иркутска, победив на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020. Фото: "Инцидент Иркутск"
Изменить размер текста:

Хоккеисты сборной Венгрии, которые завоевали золотые медали чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В, обыграв Украину, необычно отметили свое чемпионство. Отпраздновав победу сначала на стадионе «Труд», венгры отправились в самый центр Иркутска – в сквер имени Кирова, и устроили там веселый флешмоб. Игроки разделись до трусов, натянули на ноги защитную экипировку, примерили шлемы, а на грудь золотые медали и начали весело танцевать. Не испугал парней и легкий сибирский холодок в -4 градуса. Некоторые, чтобы не замерзнуть взяли в руки клюшки и немного погоняли мяч прямо на площади.

В финале Венгрия обыграла Украину 4:1. Фото: Анна ПОПОВА

В финале Венгрия обыграла Украину 4:1. Фото: Анна ПОПОВА

Счастливых венгров сфотографировали случайные прохожие и выложили снимки в соцсетях. К слову, иркутяне восприняли шуточные танцы хоккеистов с юмором. Все-таки эмоции игроков понять можно. Ведь благодаря победе в группе В, в следующем году Венгрия сможет сыграть на чемпионате мира уже в группе А, где будет встречаться с лучшими сборными мира: Россией, Швецией, Финляндией

Напомним, в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020, венгры оказались сильнее Украины со счетом 4:1.

Фото: Анна ПОПОВА

Фото: Анна ПОПОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: самые яркие моменты финального матча в группе В (Подробности)

Прямая трансляция финала группы В чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 Венгрия-Украина (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер: «Цыганский король» и «Бронзовый бомбардировщик» вновь сойдутся в битве
Противостояние двух сильнейших боксёров современности превратилось в трилогию. Матч-реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером пройдёт 18 июля 2020 года в Лас-Вегасе
Валиева, Лью или сюрприз: расписание трансляций 6 марта на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020
В расписании трансляций 6 марта на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 - короткая программа у девушек и определение победителей у юношей [видео]
Валиева, Усачева, Хромых - в четвертом десятке: стартовые номера девушек на короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию 2020
«КП» публикует стартовые номера девушек на короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию 2020 и время начала прокатов
Владимир Драчев: В IBU с недовольством говорят, что они не писали доноса на Логинова, просто обменивались информацией с полицией
На «Радио «КП» в программе «Большой спорт» у Николая Валуева побывал его коллега по Госдуме, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, который рассказал много подробностей о скандале на чемпионате мира по биатлону
Дали в руки оружие и заставили готовить в печи: африканских футболистов «Оренбурга» познакомили с русской культурой
Ганцу Джоэлю Фамейе, его маме и сенегальцу Мамаду Силле болельщики показали русское подворье, храм при Дмитриевском монастыре и другие достопримечательности города
Новости 24