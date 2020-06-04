2020-06-04T17:27:23+03:00
Спорт

Названа дата проведения чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

Новая дата проведения чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске - с 5 по 11 октября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Названа дата проведения чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеНазвана дата проведения чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Любители бенди, наконец, узнали дату проведения чемпионата мира мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, который был перенесен из-за пандемии коронавируса. Итак, чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в группе А состоится с 5 по 11 октября в новеньком ледовом дворце «Байкал», который как раз был построен к этим соревнованиям. Об этом на своем официальном сайте сообщает международная федерация хоккея с мячом (FIB).

- Мы как раз и предлагали эти даты для проведения турнира, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» руководитель дирекции по подготовке и проведению ЧМ Владимир Матиенко. – Так что, приглашаем всех болельщиков к нам в октябре.

Новый ледовый дворец "Байкал". Фото Татьяна ГЛЮК

Новый ледовый дворец "Байкал". Фото Татьяна ГЛЮК

Напомним, в марте в Иркутске состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в группе В, победителем которого стала сборная Венгрии. Мировой форум в группе А должен был пройти с 29 марта по 5 апреля. Теперь стала известна новая дата чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. За звание сильнейшей на планете будут бороться 8 сборных. Помимо россиян, которые являются действующими чемпионами мира, за золото будут бороться команды Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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