Воспитатели избивали детей в школе-интернате в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандал разгорелся в небольшом рабочем поселке Квиток в Тайшетском районе. Сразу несколько воспитанников местной школы-интерната, в которой живут дети заявили в полицию о том, что сотрудники интерната их избивают. По словам подростков, взрослые наказали их с помощью кулаков за то, что они самовольно ушли из здания школы. К выяснению всех причин инцидента уже подключились следователи. Они подтвердили, что повреждения были нанесены трем подросткам.

- Задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по таким статьям как «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Добавим, что обвиняемых сотрудников уже отстранили от должности. Прокомментировали ситуацию и в министерстве образования Приангарья. В минобре уже проведена своя внутренняя проверка.

- Мы провели беседы с директором, педагогами и воспитанниками школы-интерната, - рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов. – Сейчас с ними работают следователи. Наша задача – дать по итогам проверки оценку в целом работе всего педколлектива и выявить причины произошедшего.

Министр также отметил, что судьба руководства школы-интерната решится после проверки. Добавим, что всего, в интернате работают 65 сотрудников, обучается 53 ребенка, из них 24 – это дети-сироты,