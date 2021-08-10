Сотрудников школы-интернат в Иркутской области обвиняют в избиении детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько воспитанников школы-интерната обратились в полицию. Подростки рассказали, что сотрудники к ним применили физическую силу в наказание за то, что те самовольно покинули интернат. Следственный отдел по городу Тайшет СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело. Задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра. Об этом сообщают в пресс-службе регионального СУ СК России.

- В настоящее время в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего), - рассказали в ведомстве.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. В данный момент установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. По инициативе органов следствия указанные сотрудники отстранены от должности. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержана директор иркутского детдома, в котором 12-летний воспитанник совершил насилие над маленьким ребенком. Возбуждено уголовное дело. (подробности)

Главного сутенера Иркутска, создавшего в городе интим-империю, экстрадировали из Грузии. Организатора нескольких досуговых фирм задержали в Батуми в январе 2021 года. (подробности)

"Босые, голодные и питаются на свалках": сибирячка кормит детей из пакистанских трущоб и рассказывает об этом в блоге. Подписчики Эржены Балдановой за день собрали больше 60 тысяч рублей, чтобы малыши не голодали хотя бы пару дней. (подробности)