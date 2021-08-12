"Загрязнение на протяжении 22 километров": ученые обнаружили в Байкале лакокрасочные материалы и фекалии

Ученые обнаружили в Байкале лакокрасочные материалы и фекалии. Фото: пресс-служба ЛИН СО РАН

Стали известны результаты анализа байкальской воды на острове Ольхон. Там около двух недель назад туристы заметили на поверхности озера черные пятна. Вещество на ощупь было липким и тяжело смывалось с тела даже моющими средствами. Жители области забили тревогу, однако сотрудники межрегиональной прокуратуры во время предварительных исследований проб воды обнаружили лишь пепел, который мог осесть из-за задымленности на Ольхоне и севере Якутии.

Позже ведомство направило воду и грунт с побережья от Хужирского пляжа до бухты Песчанка на анализ специалистам института Лимнологического института СО РАН. Действительно, в пробах были найдены частицы пепла.

- Наибольший интерес представляет связующая маслянистая субстанция, - рассказали в пресс-службе ЛИН СО РАН.

Ученые обнаружили большое количество синтетических жирных карбоновых кислот, которые широко применяются для производства мыла, смазок, красок и много другого.

Помимо частиц пепла в веществе нашли жиры, которые используются в промышленности. Фото: пресс-служба ЛИН СО РАН

- Таким образом, на основание полученных данных, заверенных разными аналитическими методами, можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе поселка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды озера Байкал и его прибрежной части на протяжении около 22 километров. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией, - сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск" в ЛИН СО РАН.

В нескольких заливах Малого Моря специалисты обнаружили загрязнения. Фото: пресс-служба ЛИН СО РАН

Таким образом, воды Байкала были испорчены сотнями литрами олифы. Это пленкообразующее вещество часто используется в качестве лака, защитных покрытий, пропиток и основы для красок. Страшно представить, какими последствиями это обернется для экологии озера.

Помимо этого в Малом море обнаружили фекальные загрязнение - это бухта Песчанка и залив Улан-Хушинский. Причем результаты анализов проб воды показали, что выброс произошел недавно, что говорит о нарушении в этих местностях санитарных норм.

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