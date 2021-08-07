Черную пленку обнаружили на воде Байкала вблизи острова Ольхон. Фото: baikalskaiaprokuratura.

На поверхности Байкала возле поселка Хужир сибиряки заметили черную пленку. Фотографии появились в соцсетях. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

- Для выяснения причин в органы Росприроднадзора направлено требование о проведении проверки. В ближайшее время специалисты отберут пробы воды, прибрежного грунта, направят их для лабораторного исследования, - сказали в ведомстве.

Итоги проверки станут известны позже. А пока сотрудники Прибайкальского национального парка назвали предварительную причину - смолянистые пятна могли образоваться из осевшего пепла, на загрязнение нефтью это не похоже. Отметим, что последние дни в Ольхонском районе дымно из-за лесных пожаров.

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