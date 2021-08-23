"Она боялась, что за ней придут...": за день до таинственного исчезновения волонтеру иркутской зоогалереи поступали угрозы

"Она боялась, что за ней придут на работу": за день до исчезновения кормилице иркутской зоогалереи поступали угрозы. Фото: Людмила Ивушкина

Ответственная, умная, собранная и очень любит животных - так отзываются о Евгении Шишковской коллеги, которые пять лет трудились с ней бок о бок в иркутской зоогалерее. Они не верят, что она могла бросить все и, не объяснившись, не вернуться. Однако 19 августа Евгения сказала, что ей срочно необходимо отправиться в банк. Объяснила, мол, на днях неправильно оплатила госпошлину и хотела это исправить. И в 15:20 Евгения ушла...С тех пор ни родные, ни друзья не знают, где она находится.

- Полицейские отсмотрели видео с камер наружного наблюдения и, как оказалось, Женя не пошла в банк. Она сразу же направилась в сторону своего дома, который находится в двух минутах ходьбы от работы, - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск" директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Мы поняли, что что-то не так, когда прошло больше часа, а Женя не предупредила, что задержится. Это ей несвойственно. Уже после закрытия зоогалереи я позвонила ее молодому человеку, но тот был только в пути к дому.

То, что мужчина увидел в пустой квартире, где он жил с пропавшей Евгенией Шишковской, ввело его в ступор. Во-первых, входная дверь была не закрыта на ключ, а просто захлопнута. Во-вторых, все вещи девушки оказались на месте, в том числе ее сумка и мобильный телефон, который лежал на полу посреди комнаты. Явных следов борьбы, ограбления или быстрых сборов нет. Евгения будто исчезла.

С момента, как полиция разыскивает иркутянку, прошло четыре дня. Тяжело приходится и животным, с которыми волонтер проводила сутки напролет. в иркутской зоогалерее Евгения выходила десятки животных: поила с рук осиротевших бельчат, ухаживала за яйцами полоза и заботилась о каждом жителе зоопарка, даже если ради этого приходилось просыпаться посреди ночи. Коллеги признаются - без нее, как без рук.

- Сегодня Дом природы на улице Байкальской вынужденно не работает. Не хватает не только физических сил, но и моральных. Зоогалерея не просто коллектив, а семья. Девочки очень нервничают и не могут спокойно продолжать работать.

Тем временем, в истории пропажи Евгении Шишковской появились новые подробности. За день до исчезновения девушке угрожали. Этим она поделилась с коллегами. Родственник звонил иркутянке и не стеснялся в выражениях. Причиной конфликта стали семейные проблемы.

- Утром того дня, когда Женя пропала, она очень переживала и плакала. Боялась, что за ней придут на работу или домой. В веткабинете ее отпивали лекарствами для снятия стресса, только после этого ей удалось прийти в себя, - рассказала "Комсомолке" Людмила Ивушкина.

Однако причастность родственника к пропаже Евгении проверили в первую очередь и уже опровергнута полицией. Одна из версий - пропавшая по неизвестным причинам бросила работу и дом и просто переехала. Но близкие Евгении в такое верить отказываются. С молодым человеком, с которым они были были вместе почти два года, Евгения строила совместные планы и мечтала построить дом и купить машину для путешествий.

- Мы с ним постоянно на связи, передаем друг другу последние новости, - говорит Людмила Ивушкина. - Теперь наши частые гости - следователи. Видно, что полиция много работает, чтобы найти Женю, но пока безрезультатно. Напишите, пожалуйста, что мы ее очень ждем домой, вдруг она прочитает.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Евгении Шишковской, просят сообщить об этом в полицию.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы рыжие, глаза серо-голубые. Особые приметы: на левой руке имеется татуировка в виде половинки скелета, на правой - черепа.

Была одета: в джинсы темно-зеленого цвета с рисунком в виде цветов зеленого цвета, футболку черного цвета с надписью «Пикник» с разноцветным рисунком, кофту серого цвета и кроссовки темно-зеленого цвета.

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