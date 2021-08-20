32-летняя девушка с татуировкой черепа без вести пропала в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают без вести пропавшую 32-летнюю Евгению Шишковскую. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

-и С заявлением о розыске иркутянки в отдел полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратился её сожитель. Мужчина сообщил оперативникам, что утром 19 августа женщина ушла на работу и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, - рассказали в ведомстве.

Приметы Евгении Шишковской: рост 175 см, плотного телосложения, волосы рыжие, глаза серо-голубые. Особые приметы: на левой руке имеется татуировка в виде половинки скелета, на правой - черепа.

Была одета: в джинсы темно-зеленого цвета с рисунком в виде цветов зеленого цвета, футболку черного цвета с надписью «Пикник» с разноцветным рисунком, кофту серого цвета и кроссовки темно-зеленого цвета.

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