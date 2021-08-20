В Иркутске осуждены члены банды, которые похищали людей в стиле 90-х и вымогали у них деньги. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске продолжаются суды над членами банды, которые с января по июнь 2019 года похищали людей и вымогали у них деньги. Действовали они так, словно вернулись в лихие 90-е годы. На автомобилях подъезжали к человеку, нападали на него, силой затаскивали в машину и вывозили в безлюдное место. Там они избивали своих жертв, угрожали им оружием и требовали деньги. Причем, некоторые свои преступления 7 сообщников, среди которых была одна девушка, снимали на видео. В некоторых случаях банда, захватывая горожан, имитировала работу полиции.

Жертвы, боясь за свою жизнь, сразу передавали похитителям крупные суммы денег, автомобили и другое имущество. За полгода, похитив 8 человек, преступники «заработали» 1,4 миллиона рублей. Задержали их полицейские вместе с коллегами из ФСБ.

- Против преступников были возбуждены уголовные дела по таким статьям как: «Похищение человека», «Вымогательство», «Создание банды, руководство и участие в ней», «Незаконная перевозка и хранение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой», «Незаконное изготовление огнестрельного оружия», - сообщили в пресс-службах УФСБ, СУ СК, прокуратуры Иркутской области, а также в Иркутском областном суде. – Двое членов группы согласились сотрудничать со следствием.

На днях эти двое мужчин 26 и 36 лет услышали приговор суда. Один из них отправится в колонию строгого режима на 8 лет и 3 месяца. Второй проведет там же 7 лет 6 месяцев. Кроме этого, обоих ждет ограничение свободы после отбытия срока.

Остальные члены банды, включая лидера, еще ждут приговора.

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