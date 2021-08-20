Первого продавца поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, поймали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В центре Иркутска с поличным задержан первый продавец поддельных справок о вакцинации против коронавируса. Кроме этого, 27-летний мужчина предлагал своим клиентам липовые справки об отсутствии у них COVID-19. Наручники на его руках полицейские и сотрудники Росгвардии захлопнули как раз в тот момент, когда он передавал пачку фальшивых документов очередному покупателю.

- При обыске у него в квартире нашли справки и другие поддельные медицинские документы, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На оттисках печати были неактуальные сведения о больнице. Кроме этого, он указывал фамилию несуществующего врача.

так выглядит поддельная справка. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Что еще известно о продавце фальшивок? Он нигде не работает. Зато, судя по всему, неплохо зарабатывал. Только за справку об отсутствии болезни, он брал с клиентов 500 рублей. Покупателей иркутянин находил через популярней мессенджер. Затем договаривался с потенциальными покупателями о необходимом списке документов, называл цену и после перевода ему предоплаты назначал встречу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», добавляют полицейские. – Сейчас его проверяют на причастность к другим эпизодам.

Если вы намереваетесь купить поддельный сертификат о прививке от коронавируса, помните, что за это теперь можно угодить за решетку. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.

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