Полицейский, не дожидаясь скорой, доставил ребенка без сознания в больницу в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейский помог родителям годовалого мальчика добраться до больницы. В длительной поездке ребенку экстренно понадобилась помощь врачей. Родители остановили машину в Тулуне, чтобы вызвать скорую помощь.

В тот день начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Евгений Молев возвращался домой со службы. Проезжая по одной из улиц, он обратил внимание на женщину и мужчину с маленьким ребенком на руках. Было видно, что родители взволнованы - они разговаривали с кем-то по телефону и не отходили от сына. Полицейский остановил машину.

- Супруги сообщили подполковнику полиции, что следовали из Иркутска в Усть-Илимск, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области корреспонденту "КП"-Иркутск". Неожиданно их сын стал задыхаться и потерял сознание. Родители вызвали скорую помощь, одновременно пытаясь привести мальчика в чувства.

Евгений Молев понял, что ждать нельзя и предложил отвезти родителей с мальчиком в больницу, не дожидаясь скорой. Спустя уже несколько минут ребенка осматривали врачи. Благодаря поступку полицейского, врачи успели вовремя оказать помощь маленькому пациенту.

После выписки родители спасенного мальчика связались с сотрудником полиции, чтобы сказать "спасибо". Сегодня их сын чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку.

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