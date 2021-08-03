Убойное дежурство: дорожный полицейский за день помог задыхающемуся ребенку и беременной женщине Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Это дежурство инспектор ГИБДД из Иркутска Алексей Кузавков запомнит надолго. Едва старший лейтенант заступил на службу на стационарном посту, как, около десяти вечера, к нему подъехала машина, из салона которой выбежал взволнованный водитель.

- Командир, моя 5-летняя дочка в критическом состоянии, у нее температура, а еще началось удушье, - крикнул водитель Алексею. – Помоги довезти до больницы.

Полицейский действовал быстро. Он помог пересадить маму с ребенком в патрульный автомобиль, включил световые и звуковые сигналы и за несколько минут довез их до детской клинической больницы, где врачи спасли малышке жизнь.

Обе семьи приехали в ГИБДД, чтобы лично отблагодарить полицейского. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вернувшись на пост, Алексей Кузавков продежурил спокойно только до утра. Едва рассвело, как к инспектору подъехал еще один автомобиль, водитель которого также попросил о помощи.

- Жена рожает, помогите доставить в роддом, боюсь - я не довезу, - проговорил будущий молодой отец.

- Здесь Алексей действовал немного по другой схеме, но все также быстро, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Вновь за считанные минуты, полицейский сопроводил авто с роженицей в салоне до роддома, где женщина благополучно родила малыша.

Ну а через несколько дней обе семьи с детьми приехали в отдельный батальон ДПС, чтобы лично сказать спасибо отзывчивому полицейскому и пожелать ему удачи на дорогах.

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