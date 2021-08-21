В Бурятии из психдиспансера сбежали 7 заключенных

В Бурятии заключенные в психдиспансере устроили бунт, сбежали 5 человек. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЧП в Бурятии. Из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района республики, устроив бунт, бежали заключенные. Пока информации о том, что произошло, и по каким статьям они проходили, нет. Сначала назывались цифры в пять человек, сейчас говорят о семи. Об опасности предупредил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

- Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные, - сообщил он. - Предварительно сбежало 5 человек, но пока информация уточняется. На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координациии действий на место выехало руководство МВД.

Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что бунт, который устроили заключенные, подавлен, идут следственные мероприятия.

- В отделении для заключенных находилось 59 человек, 7 из которых сбежало, - сообщают в минздраве Бурятии. - Пострадавших при побеге нет, поверхностные раны осколками стекла получил санитар. Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается.

Очевидно, что, "уходя в побег", находящиеся на лечении заключенные выбили стекло. Также известно, что, кроме руководства МВД, в село выехало и руководство минздрава во главе с министром Евгенией Лудуповой.

Подробности побега уточняются.

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