Список и фото сбежавших из психдиспансера в Бурятии 21 августа 2021: Их разыскивает полиция.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Подробности побега заключенных, находившихся на принудительном лечении в селе Новая Брянь, уточняются. Сообщается о том, что персонал лечебного учреждения при этом не пострадал, травмы осколками стекла получил только санитар. Сейчас все работники медучреждения вызваны на место, идут следственные действия. В распоряжении "Комсомолки" появился список и фото сбежавших из психдиспансера в Бурятии 21 августа 2021. Именно их разыскивает полиция.
Все пятеро - жители Бурятии. Трое из пятерых ровесники, им по 38-40 лет. Двое, Жаргал Муханаев и Василий Поспелов, из Курумканского района, значит, могут податься туда. О пятом бежавшем, Аламжи Аюшееве, пока мало известно.
Напомним, первым поднял тревогу по поводу сбежавших из психдиспансера в Бурятии глава республики Алексей Цыденов.
-Пять человек сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, где осужденные проходят принудительное лечение, сообщил он в соцсетях.
Правда, отметил, что цифры уточняются, на месте работают МВД, ОМОН. Сейчас к ним присоединилось и руководство Минздрава республики. Называется цифра в семь сбежавших.
Список и фото сбежавших из психдиспансера в Бурятии 21 августа 2021
Валерий Владимирович Найпак (26.08.1981).
Найпак
Жаргал Сергеевич Муханаев ( 04.03.1982).
Муханаев.
Василий Алексеевич Поспелов (02.02.1983)
Поспелов.
Булат Алексеевич Лубсанов 04.07.1999
Лубсанов
Аламжи Аюшеев