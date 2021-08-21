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Происшествия21 августа 2021 12:00

Список и фото сбежавших из психдиспансера в Бурятии 21 августа 2021: Их разыскивает полиция

Стал известен список имен заключенных, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, появились фото
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Список и фото сбежавших из психдиспансера в Бурятии 21 августа 2021: Их разыскивает полиция.

Список и фото сбежавших из психдиспансера в Бурятии 21 августа 2021: Их разыскивает полиция.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подробности побега заключенных, находившихся на принудительном лечении в селе Новая Брянь, уточняются. Сообщается о том, что персонал лечебного учреждения при этом не пострадал, травмы осколками стекла получил только санитар. Сейчас все работники медучреждения вызваны на место, идут следственные действия. В распоряжении "Комсомолки" появился список и фото сбежавших из психдиспансера в Бурятии 21 августа 2021. Именно их разыскивает полиция.

Все пятеро - жители Бурятии. Трое из пятерых ровесники, им по 38-40 лет. Двое, Жаргал Муханаев и Василий Поспелов, из Курумканского района, значит, могут податься туда. О пятом бежавшем, Аламжи Аюшееве, пока мало известно.

Напомним, первым поднял тревогу по поводу сбежавших из психдиспансера в Бурятии глава республики Алексей Цыденов.

-Пять человек сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, где осужденные проходят принудительное лечение, сообщил он в соцсетях.

Правда, отметил, что цифры уточняются, на месте работают МВД, ОМОН. Сейчас к ним присоединилось и руководство Минздрава республики. Называется цифра в семь сбежавших.

Список и фото сбежавших из психдиспансера в Бурятии 21 августа 2021

Валерий Владимирович Найпак (26.08.1981).

Найпак

Найпак

Жаргал Сергеевич Муханаев ( 04.03.1982).

Муханаев.

Муханаев.

Василий Алексеевич Поспелов (02.02.1983)

Поспелов.

Поспелов.

Булат Алексеевич Лубсанов 04.07.1999

Лубсанов

Лубсанов

Аламжи Аюшеев

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