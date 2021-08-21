Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии заключенные задержаны, рассказываем подробности побега

Все сбежавшие из психдиспансера в Бурятии заключенные задержаны.

"Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по республике Бурятии работает очень оперативно!", - сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов. Заключенным, у которых были "свои планы", удалось пробыть в бегах всего восемь часов. В 13.30 они ушли из отделения, первых двоих задержали буквально через пару часов, потом третьего, а потом и тех четверых, осужденных за серьезные преступления и отправленных на принудительное лечение, которым удалось, как они думали, "оторваться" от преследования.

Этот день в селе Новая Брянь, где и находится филиал республиканского психдиспансера, работал большой десант силовиков, включая руководителей МВД. Там же была министр здравоохранения республики и ее заместитель. Их задача была прояснить детали массового побега со своей стороны. На поиск преступников была ориентирована вся полиция, а план "Сирена" по поимке особо опасных преступников действовал в восьми районах республики и самом Улан-Удэ, столице Бурятии. Нельзя было допустить, чтобы преступники ушли далеко и натворили дел по дороге. И с этой задачей справились. Свою проверку побега проводит и СК республики.

Семь заключенных бежали из психдиспансера в Бурятии, но были пойманы.

В СКР и рассказали подробности побега заключенных из психдиспансера в Бурятии.

- В одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера, - сообщает пресс-служба ведомства. - Около полудня 21 августа 2021 пациенты этого блока начали массовые беспорядки. Пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения.

Как вылезли? Достаточно просто, по рассказам источников, по простыням - второй этаж, невысоко. Пострадавший санитар заметил их и нажал тревожную кнопку, но было поздно. Сам он получил рану осколками стекла.

Потом группа разделилась. Двое ушли в одну сторону, еще один рванул самостоятельно, а четверо преступников имели более конкретный план бегства и надеялись на удачу. В общей сложности им удалось уйти примерно на 20 километров и попытаться прорваться через лес. Полиция сработала четко.

Сейчас всех сбежавших из психдиспансера, кто-то из которых, вероятно, мог устроить эту бузу, нашли.

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