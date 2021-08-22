Граффити, которые изменили жилые кварталы Иркутска. Фото: Николай Текалов

К граффити и стрит-арту уже давно не относятся, как к вандализму. Порой даже сами власти прибегают к помощи художников, чтобы дать шанс серым городским кварталам превратиться в яркие и запоминающиеся зоны отдыха или достопримечательности для гостей города. Иркутск тому не исключение. "Комсомолка" расскажет о нескольких граффити, которые изменили вид областного центра.

Пляжная вечеринка возле Политеха

Главный пират Карибского моря появился этим летом на подпорной стене на Лермонтова. Фото: Татьяна Закирова.

Первое граффити на подпорной стене по адресу Лермонтова 81/1 появилось еще десять лет назад. Тогда компания молодых художников создала единую инсталляцию, но годы взяли свое и от былой красоты почти ничего не осталось. Поэтому летом 2021 года было решено повторить совместное дело. Почти в том же составе мастера уличного искусства собрались уже по знакомому адресу и каждый расписал свою часть стены. Сюжеты и герои - полная импровизация, никаких макетов и чертежей. Единственным условием для художников была тематика "Пустыня" или "Пляжная вечеринка". Так, на когда-то сером бетонном ограждении появились влюбленные верблюды, розовые фламинго и главный пират Карибского моря - капитан Джек Воробей. И все это на198 квадратных метрах. Место людное - мимо подпорной стены на лекции ходят толпы студентов и преподаватели политеха.

Теперь студенты будут спешить на пары мимо стен с верблюдами и розовыми фламинго. Фото: Татьяна Закирова

Подводный мир, Лермонтов и автобусные остановки

Часть граффити в подземном переходе к ИРНИТУ. Фото: Татьяна Закирова

Одна из самых свежих работ в Иркутске сегодня располагается буквально под землей. Несколько лет назад в переходе к ИРНИТУ появилось большое граффити, главным героем которого стал Михаил Лермонтов. Однако из-за ошибки коммунальщиков его уничтожили, перекрыв несколькими слоями краски. В этом году Михаил Юрьевич снова занял свое почетное место. Но помимо героев произведений писателя, по стенам "поплывут" корабли, тюлени и медузы. Основная тематика арт - "морской мир". И это еще не все, каждый выход из перехода будет расписан индивидуально. Тот, что ведет к вузу, "покроется" зачетными книжками и энциклопедиями, а тот, что к автобусным остановкам, лавочками и уличными фонарями.

Создание рисунка началось с кропотливой работы над макетами. Фото: Татьяна Закирова

Следующий проект будет воплощен в жизнь в переходах к институту МВД и по улице Байкальская. На каждый из них определен свой мастер, чтобы рисунки были выполнены в одной технике.

Яркий фон для фотосессий на Подгорной

Граффити на Подгорной. Фото: Николай Текалов

В одном из переулков Октябрьского района на неприглядной стене не так давно появился портрет девушки с красивым головным убором с перьями. Несмотря на то, что фигура выполнена в черно-белой технике, изображение выглядит максимально ярко и сочно. У героини буквально горят голубые глаза, а на лице выделяется фирменный индейский раскрас. После вмешательства мастера уличной живописи эта стена стала излюбленным местом для инстадив и просто любителей собрать побольше лайков в соцсетях. Проходя в районе Подгорной 64, не забудьте взять с собой фотоаппарат и человека, который согласится сделать для вас несколько оригинальных фотокарточек.

Космическая лаборатория в центре города

Иркутский центр гигиены и его космический пейзаж. Фото: Мирослава Кокшарова

Иркутск может уверенно побороться за звание самой незаурядной городской микробиологической лаборатории. Правда, вряд ли кто-то будет возражать, увидев ее здание вживую. Уже несколько лет на стене центра красуется космический пейзаж. Кратеры, пустыня и инопланетные существа. Не меньше сюжета поражает масштаб работы - граффити украшает стену двухэтажного здания - от фундамента до кончика крыши. Уникальная техника и композиция сделали фасад лаборатории в сквере имени Сигеки Мори местной достопримечательностью, которая удивляет не только туристов и приезжих, но и самих иркутян.

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