Граффити с Джеком Воробьем появилось на подпорной стене по улице Лермонтова в Иркутске. Фото: Максим Девочкин

Уличные художники Иркутска приложили руку к украшению подпорной стены по улице Лермонтова 81/1 и сделали из нее настоящий арт-объект. Теперь прохожие будут смотреть на яркие граффити, а с них на людей бросает взгляд главный пират Карибского моря – Джек Воробей. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил депутат Думы Иркутска Максим Девочкин.

- 12 художников. 198 квадратных метров бетонного ограждения. Площадка с граффити станет для молодёжи территорией отдыха. Считаю, что наш опыт можно распространять на городскую среду. Для реализации творческого потенциала в Иркутске можно выделить и другие территории. Например, разрисовывать также фасады домов, превращать это в объекты и достопримечательности, интересные для туристов, - рассказал депутат в публикации.

Роспись подпорной стены на Лермонтова художники закончат в ближайшие дни.

Следующими объектами художников в Свердловском районе станут пешеходные переходы. Также будет восстановлена закрашенная работа по мотивам творчества Михаила Лермонтова в подземном переходе к ИРНИТУ.

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