«Раздраженные и недовольные, но живые!»: Цыденов обратился к жителям Бурятии, раскритиковавшим двухнедельный локдаун Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня в Бурятии начались две недели локдауна, когда выходить в магазин можно только за продуктами, работать на удаленке, а отдыхать исключительно в пределах собственного дома. О повторном локдауне в правительстве республики заговорили еще две недели назад, когда Бурятия вышла на второе место по заболеваемости коронавирусом в России. Койки для больных ковидом стремительно заканчивались. У 81% госпитализированных пациентов была диагностирована тяжелая форма заболевания – пневмония. Несмотря на напряженную эпидобстановку, недовольных решением ввести в республике карантин, хватало. Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям с просьбой объединиться и «посидеть две недели дома».

- У нас уже пять дней подряд в день от ковида умирает 20!!! и более человек! В сутки уходит почти 20 тонн (ТОНН!) кислорода. Это показывает насколько тяжело дышать больным, - пишет Цыденов в своем аккаунте в Инстаграм.

По словам главы Бурятии, в больницах на помощь медперсоналу пришли спортсмены. Именно они тягают тяжелые баллоны с кислородом, которые нужно менять чуть ли не каждые полчаса.

В это время в паблике «Аноним03», где местные жители выкладывают публикации инкогнито, помимо личных историй появились фото заполненных пляжей. «Перед локдауном нужно как следует отдохнуть» подумали жители Бурятии и рванули из городов, где самый высокий прирост заболевших, на местные речки и озера.

- Вчера в сторону озера весь день ехала беспрерывная вереница машин, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» житель Гусиноозерска Виктор. – Городские заполонили весь берег, палатки ставят чуть ли не друг на друга. В магазинах выстроились огромные очереди, а на парковках не было свободных мест – все хотели купить больше продуктов для отдыха. При этом закон они не нарушили, так как приехали до начала локдауна, 26 июня, а домой вернутся, когда отдыхать надоест. Из местных жителей никто к Гусиному озеру не поехал – вода еще холодная, а городским все равно - лишь бы дома не сидеть.

Тем временем, работу начали посты контроля. Они обязаны ограничивать доступ к местам отдыха на Байкале, Щучьем и Гусином озерах, Торме и в Тункинском районе с 27 июня по 11 июля. Это объясняет, почему жители городов стремились добраться до пляжей именно в субботу - с сегодняшнего дня входа нет.

- Посты контроля будут работать круглосуточно 2 недели. Сотрудники постов будут проверять водителей и пассажиров на предмет обоснованности выезда из города, - сообщают в официальном аккаунте правительства Бурятии в Инстаграм.

Размещать туристов и отдыхающих турбазам и гостевым домам запрещено, принимать гостей там перестали еще на прошлой неделе. Исключение работает только для людей в командировках, тех, кто заселился до начала локдауна и туристических групп, которые забронировали и заплатили за проживание до 23 июня. При этом у каждого должен быть сертификат о вакцинации. К слову, для тех, кто получил заветный укол, ограничения в передвижениях и локдаун в принципе не действуют. Изменения в указ республиканского правительства внесли 26 июня. Однако есть ли прививка от коронавируса у каждого из тех, кто сегодня ютится в палаточных городках на пляжах республики – неизвестно.

- Для остановки болезни единственная действенная цепочка – это разобщение, - продолжает призывать к ответственности Цыденов, - Сейчас надо прервать цепочку передачи заразы. Поэтому – локдаун! Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция!

Две недели дома!

Да, неудобно!

Да, жара!

Да, скучно!

Да, родня зовёт приехать!

Да, страдает бизнес!

Да, потеря в доходах!

Да, никто не отменял кредитов и прочих счетов!

Да, дети дома выносят мозг!

Но в итоге!

Раздражённые и недовольные, но живые!

Родня обиженная, но живая!

С просевшим бизнесом, но живые!

С долгами, но живые!

Злые дети, но живые!

Если жив, если здоров, то все остальное поправимо.

При этом выезжать на дачу или в деревню можно, но только по прописке, либо с документами, подтверждающими, что дом принадлежит вам. Также в обращении была затронута тема поддержки бизнеса и населения в период локдауна. 25 тысячам детей, которые должны были посещать дневные лагеря, выдадут положенный сухпаек. Закрытый бизнес получит отсрочку по кредитам и займам, выданными республиканскими фондами, а также освобождение от уплаты аренды. Для малого и среднего бизнеса из перечня наиболее пострадавших разработают дополнительные меры помощи. Работникам торговых центров, общепита и других мест оказания услуг, которые закрыли еще до карантина, выплатят МРОТ с дополнительными начислениями.

Заканчивая обращение к жителям, Цыденов попросил «не искать лазейки», а остаться дома.

- Земляки! Давайте объединимся, как мы умеем! Мы сильнее, чем ковид!

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