Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Иркутске? Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пока документ о вакцинации от ковид в Иркутске не требуют. Жесткие правила касаются разве что вахтовиков ( но им организованно делают ПЦР-тестирование), а больше ограничений нет. Тем более, что дозы "Спутника" расходятся буквально с колес, а в конце прошедшей недели те, кому не досталась инъекция, буквально атаковали все горячие линии разом. Сейчас препарат в больницах есть, обещали завезти еще. Решение об обязательной вакцинации пока не принято, она и сама по себе идет бодро, первым компонентом уже привили больше трети необходимого. Но, тем не менее, иркутяне в тревоге. Ограничения существуют в Москве, многие туда ездят по делу, и на курортах Краснодарского края тоже с 1 августа пообещали не принимать без сертификата. И поэтому многие уже готовы на хитрость. Хотя и понимают, что это наказуемо - не дети же малые. Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Иркутске? Об этом "КП"-Иркутск рассказал юрист, член Общественного Совета при МВД региона Роман Кравцов.

"Купить сертификат с занесением в реестр": не просто грешно, а уголовно наказуемо

-Да, это уже реальность. Такие предложения уже есть в интернете, при этом цена сертификата устанавливается в зависимости от занесения в реестр, - объясняет Роман Кравцов. -Конечно, людей просто обманывают. С другой стороны, человек, который решит это купить, он ведь понимает, с чем имеет дело. Здесь, скорее всего, ответственность возможна не по статье за мошенничество. Поскольку представление таких документов ведет к получению определенных льгот, а сам документ государственный, то может действовать ст. 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Самая серьезная ответственность тут у изготовителя такого документа. У того кто использует - в зависимости от ситуации. Вот, собственно, ответ на вопрос - что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Иркутске.

Этот тест на коронавирус стал уже привычным для многих. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сертификат о вакцинации в Иркутске пока не покупали, а вот справки о коронавирусе - да

Повод тот же самый. В этот раз сертификат о вакцинации в Иркутске пока никаких преимуществ не дает. Но в перспективе, исходя из разъяснений Минтруда, может служить основанием для допуска на работу, если человек трудится в системе здравоохранения, образования или сфере услуг. В тех регионах, где введена обязательная вакцинация, уже известны сроки действия этого правила. Кстати, это самые многочисленные и организованные группы населения, которые и так приходят на прививку от ковида в первых рядах.

Похожая ситуация с предложением поддельных справок от отсутствии у человека коронавируса была прошлом году и тогда пытались торговать ими. Это заметили общественники и передали документы в прокурату региона.

– Ситуации с продажей фиктивных справок недопустимы, так как очень опасны. В первую очередь, это приводит к росту заболеваемости среди населения. Нужно это мошенничество со справками прекращать, выявлять и наказывать мошенников, – говорила тогда известный доктор, руководитель Иркутского областного перинатального центра Наталья Протопопова.

Сообщал о таких фактах со стороны вахтовиков и мэр Саянска Олег Боровский.

Любопытно, но правоохранительным органам приходилось сталкиваться и со справками ...о том, что человек болен коронавирусом. Любую ситуацию аферисты всегда пытаются повернуть в свою пользу, так поступила и 29-летняя мошенница, осужденная за торговлю несуществующими детскими колясками. Несмотря на приговор с условным сроком, криминальное занятие она не бросила. Но суд идти не хотела, понимая, что окажется за решеткой. Пришлось.

В сложившейся ситуации лучше судьбу не испытывать. И сертификат о вакцинации в Иркутске не покупать, а получать подлинный.

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