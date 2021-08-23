Цены на продукты для борща в Иркутске замедлили рост. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

-Пожалуйста, вот свежая морковь, лук, картошка, - на центральном рынке в Иркутске, как только пошел свежий урожай, появились со своими овощами фермеры.

Если обычный борщевой набор, по килограмму каждого продукта ( чтобы хватило на несколько раз, да и кто покупает по 100 граммов?!), на днях подсчитанный Иркутскстатом, тянет на 569 рублей, то тут реально сторговаться рублей на сотню дешевле. Да и в магазинах, выбирая морковку и картошку, можно очень серьезно сэкономить. Местные торговые сети, пока нет в большом количестве своего урожая, а овощи из Китая обходятся все дороже, налаживают поставки из Казахстана и других стран бывшего СССР. Так выходит дешевле.

– За прошедшие четыре недели в торговых сетях города стоимость «борщевого набора» снизилась на 25,3%, при этом цены на отдельные овощи снизились от 8% до 41%, за исключением цен на капусту и лук, - прокомментировала руководитель Службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова. - Это связано с тем, что сейчас на прилавках представлена продукция из других регионов, в связи с чем цену на нее формируют поставщики. Цены на некоторые овощи носят сезонный характер и ожидается, что к моменту сбора собственного урожая в период традиционных сельскохозяйственных ярмарок они снизятся.

Проверяем! В двух крупнейших сетях Иркутска можно купить и свеклу, и капусту по вполне доступной цене. Месяц назад только килограмм моркови обходился в 80-90 рублей, и картошку продавали дороже 60 рублей. Сегодня все намного доступнее.