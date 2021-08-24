Сердитый кот из Иркутской области нашел дом и прежних хозяев, но все равно чем-то недоволен

Сердитый кот из Иркутской области нашел дом и все равно чем-то недоволен. Фото: Маргарита Ситник

Нашлись хозяева для сердитого кота, который из-за дефекта губы выглядит недовольным всем вокруг. "Комсомолка" несколько дней назад писала о найденном сибирячкой бездомном мурлыке с необычной внешностью. Девушка хотела разыскать тех, кто полюбит усатого несмотря на его особенности... и нашла. Накануне к Татьяне домой приехали две ангарчанки и забрали котика. Она поспешила поделиться радостной новостью с редакцией "КП"- Иркутск".

Оказалось, что месяц назад Васька, именно так зовут непоседу, сбежал на улицу через входную дверь, а дорогу домой забыл. Поиски беглеца продолжались месяц. А потом его владельцы отчаялись, потеряли надежду. А потом...увидели на сайте "Комсомолки" статью, узнали бедолагу и тут же отправились за ним.

Хозяйки не могли сдержать эмоций, впервые увидев кота после месяца поисков. Фото: Татьяна

- Васька у нас очень любопытный, - рассказывает Маргарита Ситник корреспонденту "КП"-Иркутск". - В дверь позвонили - открыла, а кот из квартиры пулей вниз по лестнице. А в тот день, когда он пропал, как назло в этот день дверь в подъезд была нараспашку... Вот он и выскочил! Мы расклеивали объявления, писали посты в соцсетях, ходили по дворам, опрашивая прохожих. Но всегда, когда приходили к новому месту, Васька уже успевал и оттуда смыться.

Сердитый кот помимо непоседы оказался еще и заядлым путешественником. Между домом Маргариты и двором, где потеряшку подобрала Татьяна, расстояние в три жилых квартала. Но, видимо, за месяц Васька устал от разгульной, но голодной жизни бездомного кота, увидел доброго человека и решил добровольно сдаться.

Когда Маргарита со своей матерью увидели своего питомца впервые после месяца поисков - обе плакали. Не могли сдержать эмоций. Васька наконец-то дома! А кот? Первым делом, вернувшись в родные края, их питомец жадно съел миску корма и завалился спать.

Оказалось, что как раз-таки его особенность помогла женщинам с первого взгляда узнать своего любимца, когда они увидели статью.

- Это наш, только он сердитый. И к тому же, такой пронзительный взгляд только у нашего кота, - смеется Маргарита Ситник.

Детское фото Васьки. Рана получена после боя с проводами. Фото: Маргарита Ситник

Девушка рассказала историю, как усатый непоседа получил свою необычную внешность. Будучи котенком, он уже искал приключения. Его прежний хозяин не доглядел, как малыш решил поиграть с проводами, а один из них и вовсе начал грызть. Благо, удар тока не был сильным и не навредил здоровью усатого, а лишь изменил выражение морды.

Теперь Ваське решено купить ошейник и шлейку, чтобы в следующий раз его шансы сбежать и потеряться были близки к нулю.

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