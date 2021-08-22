Он приносит счастье: самому сердитому коту ищут новый дом в Иркутской области

Мурлыка с необычной внешностью ищет себе дом в Иркутской области. Фото: личный архив Татьяны

- Не смотри, что я такой. Возьми меня к себе и я буду любить тебя всем сердцем, - пост с таким текстом выложила в одном из пабликов ангарчанка Татьяна. Там часто публикуют фото потеряшек или несчастных дворняг, которых бросили хозяева. Но новый подопечный сибирячки отличается от других своей необычной внешностью. Именно морда молодого котика с тигриным окрасом привлекла девушку.

- Впервые я увидела его гуляющим во дворе, - рассказывает о первой встрече с мурлыкой Татьяна корреспонденту "КП"-Иркутск". - Сначала решила, что это чей-то питомец на самовыгуле, но потом пригляделась - худющий. Так еще и на "кис-кис" отозвался сразу, подошел и давай ластиться ко мне. Тогда я и увидела его дефект, не могла оставить на улице и забрала к себе.

Для кота с дефектом губы ищут хозяев, которые полюбят его со всеми особенностями. Фото: личный архив Татьяны

Оказалось, что у усатого отсутствует часть губы, из-за чего на морде красуется злобный оскал. Все зубы видны, а язык выглядывает наружу. В общем, вид устрашающий, сердитый. Но, по словам сибирячки, это лишь видимость. На самом деле кот ласковый и воспитанный. Дома чувствует себя комфортно - большую часть времени сопит на диване, к лотку приучен, а корм предпочитает влажный.

- Есть вероятность, что он был когда-то домашним, - считает девушка. - Котик кастрирован, а по губе видно, что рана старая и зажила не сама - кто-то бережно лечил. Может быть, человек пожалел его, выходил да и отпустил обратно на волю.

Где именно молодой мурлыка травмировался, остается лишь догадываться. Из версий: попал под колеса или подрался с серьезным противником. К слову, особенность никак коту не мешает. Татьяна активно ищет ему новых хозяев, которые смогут полюбить его несмотря на сердитую мордочку. Сама она считает, что кот наверняка принесет добрым людям счастье.

Соседями сердитого кота стали молодая мама с отмороженными ушками и ее детки. Фото: личный архив Татьяны

Сегодня квартира сибирячки больше напоминает кошачий отель. Помимо двух своих кошек, которых она когда-то приютила с улицы, девушка взяла на передержку еще четверых брошенок. Соседями для сердитого кота стали молодая мама с отмороженными ушками и ее малыши. Пока друзьями их назвать сложно - то и дело, что шипят друг на друга, но Татьяна надеется - со временем стерпится слюбится. А потом каждый из них переедет в новый дом.

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ПОДАРИТЬ ДОМ

Более подробно о характере и условиях содержания кота с дефектом губы или его соседки и ее малышей расскажет Татьяна при личном разговоре. Если Вы готовы подарить дом кому-то из них, звоните по номеру: 8 (904) 123-85-87 .

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