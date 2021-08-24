Школьнику из Иркутской области, который помог спасти жизнь упавшему со скалы дяде, подарили удочку

Школьнику, который помог спасти жизнь упавшему со скалы дяде, подарили удочку Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Качуг в начале августа прославился 11-летний школьник Кирилл Мукменов. Этот паренек помог спасти своего дядю, с которым ходил на рыбалку. Все произошло, когда они возвращались домой. Проходя по скалистому берегу реки Лены, мужчина поскользнулся и упал с большой высоты, потеряв сознание.

Неизвестно, выжил бы мужчина или нет, если бы не его племянник. Кирилл привел дядю в чувство и не давал ему потерять сознание. Он подносил ему воды, разговаривал с ним. А еще мальчик стал громко кричать и звать на помощь. И не зря. Его крики услышал начальник Качугской 49 пожарно-спасательной части Павел Свинин, который в свободное от службы время сплавлялся на своей резиновой лодке вниз по Лене. Сотрудник МЧС помог пострадавшему перебраться в лодку и поплыл к берегу, вызвав скорую помощь и спасателей. Спустя две недели Павел Свинин вновь встретился с пятиклассником, чтобы вручить ему подарок. Спасатель подарил мальчишке спиннинг.

Спасение мужчины. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Кирилл стойко держался тогда, хоть и переживал за дядю, - рассказал Павел Свинин. - Хотелось его подбодрить и поощрить. Мужчина осталя жив благодаря его действиям. Я с ним тогда в лодке разговаривал, чтобы отвлечь его немного, и он рассказал, что очень любит рыбалку. Вот и решил подарить ему хорошую удочку.

Гордится сыном и мама Кирилла, которая воспитывает его одна. Школьник растет настоящим мужчиной.

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