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Происшествия10 августа 2021 14:14

Спасатель помог упавшему со скалы рыбаку добраться до медиков по реке Лене

11-летний племянник привлек внимание плывущего на лодке мужчины и попросил помощи
Анастасия КУРЕНОВА
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Спасатель помог упавшему со скалы рыбаку добраться до медиков по реке Лене

Спасатель помог упавшему со скалы рыбаку добраться до медиков по реке Лене

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Начальник Качугской 49 пожарно-спасательной части в свободное от службы время сплавлялся на своей резиновой лодке вниз по Лене. Внезапно мужчина услышал детский крик. Оказалось, что так 11-летний мальчик пытался привлечь внимание, чтобы позвать на помощь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 11-летний мальчик объяснил, что он вместе с дядей возвращался с рыбалки. И, когда шли по верху скалы, мужчина вдруг поскользнулся и сорвался вниз. При падении он на время потерял сознание. Напуганный ребёнок всеми силами пытался помочь своему дяде, подносил ему воды и поддерживал, как мог, -рассказали в ведомстве.

Мальчик рассказал, что его дядя не мог пошевелиться. Увидев лодку, ребенок стал громко кричать, чтобы привлечь внимание.

Сотрудник МЧС помог пострадавшему перебраться в лодку и поплыл к берегу, вызвав скорую помощь и спасателей.

На условленном месте, через пять километров, их встретили медики. Мужчину госпитализировали, а мальчика доставили домой.

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