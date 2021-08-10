Молодой ученый из Ангарска получил грант в полмиллиона рублей и «подарил» деньги мошенникам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мошенники в очередной раз доказали, что могут обманывать не только пенсионеров и обычных рабочих, но даже ученых. На этот раз благотворителем для них стал студент одного из ВУЗов Ангарска. Парень, который занимается научной деятельностью, недавно получил грант, но вложить его в дело не успел.

Началось все, как в обычной схеме аферистов. Они позвонили ангарчанину и представились сотрудниками банка. Сообщил, что на лицевые счета молодого человека поступают заявки на одобрение кредитов и регистрации на стороннем ресурсе, а также, что с его банковских карт списаны деньги. На телефон студента они даже отправили подтверждающее сообщение. Парень проверил баланс своего счета, но с ним оказалось все в порядке. Мошенники на этом не успокоились.

- Вскоре они позвонили ему вновь и представились высокопоставленным полицейским, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это помогло им убедить ангарчанина срочно перевести деньги на «безопасный счет». Также они уговорили парня купить новый телефон с функцией NFC для переводов, заявив, что он останется у студента после всего случившегося в качестве компенсации, так как «утечка сведений произошла по вине сотрудников банка».

Этим и удалось подцепить доверчивого ученого на крючок. Он отправил полмиллиона рублей с гранта на счет преступников.

- Почему поверил? - переспрашивает студент. – Они звонили с реальных номеров банков и с номера реально существующего отдела МВД. Да они взяли меня измором, шесть часов переговоры вели. Причем, ранее я слышал в СМИ о подобных обманах.

Похоже, что теперь студенту нужно не только учиться, но и искать дополнительную подработку. Вполне возможно, что ему придется возвращать деньги из своего кармана. Ну а полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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