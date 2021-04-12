«Переводил деньги несколько дней»: рабочий из Иркутской области набрал кредитов и «подарил» мошенникам 4 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают «зарабатывать» огромные деньги на доверчивых жителях Иркутской области. Очередной куш они сорвали, позвонив обычному 54-летнему рабочему из Усолья-Сибирского Виталию Владимирову (имя и фамилия изменены, прим.Ред.). Все произошло по классической схеме обмана.

Сначала мужчине позвонил лжесотрудник банка. Он спросил? не отправлял ли усольчанин заявку на кредит в 180 тысяч рублей? Узнав, что заявка не оформлялась, «менеджер» заявил, что у Виталия пытаются списать деньги аферисты. Далее, чтобы клиент, не сомневался, преступники позвонили ему от имени следователя полиции, который подтвердил, что сейчас якобы проводится операция по поиску мошенников. А затем он сказал Виталию, чтобы тот делал все, что его просят сотрудники банка.

- Мужчину попросили оформить кредит на 2 миллиона рублей и никому не сообщать об этом, - рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области. – Усольчанин так и сделал. Он обналичил деньги и перевел на счет, который ему сказали.

Этого аферистам, конечно, оказалось мало. Они уговорили Виталия взять кредиты еще в трех банках. Сибиряк, словно под гипнозом взял и перевел мошенникам еще 1,5 миллиона рублей. Преступники хотели, чтобы мужчина продолжал дарить им миллионы. Но после очередного похода в банк, ему одобрили только 200 тысяч рублей.

- Они пообещали ему, что 3,8 миллиона рублей, которые он отправил им, совершив 250 переводов, будут «храниться в ячейке», а через некоторое время все кредиты закроются автоматически, - говорят полицейские. – Через месяц они позвонили Виталию и пообещали «компенсацию за моральный ущерб» в 2,6 миллиона рублей. Однако для получения этих денег запросили «комиссию» - 400 тысяч рублей. Мужчина ответил, что у него нет больше денег. После этого звонки от аферистов прекратились.

Пока Виталий думает, как возвращать набранные кредиты, полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. И конечно, в очередной раз предупреждают сибиряков о том, что настоящие сотрудники банков никогда не будут просить своих клиентов брать кредиты.

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