«Я переводил деньги почти сутки»: инженер из Иркутска отдал мошенникам 3 миллиона рублей, которые копил 15 лет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- «Виктор Иванович, вас беспокоят из службы безопасности банка. С вашей карты пытаются снять все деньги и перевести их на счет некой Соколовой. Это мошенники! Нужно срочно спасать ваши сбережения». Такой звонок 55-летний инженер из Иркутска Виктор Павлов (имя и фамилия изменена, прим. ред.) получил в самый разгар рабочего дня. Никакой женщины по фамилии Соколова мужчина, конечно, не знал, поэтому, чуть не выронил телефон из рук.

Правда, звонившая дама сразу успокоила Виктора, сказав, что у банка «все под контролем». И добавила, что о попытке списания денег уже знают полицейские, которые сейчас проводят операцию по вычислению преступников.

- Сотрудница банка сразу предупредила меня, что я не должен никому рассказывать о том, что у меня пытаются украсть сбережения, - рассказывает Виктор Павлов. – Даже родственникам запретила звонить. Иначе операция, по ее словам, сорвалась бы. Я всему этому не поверил. Подумал - мошенники и уже хотел положить трубку, как девушка на том конце провода сказала, что сейчас со мной свяжутся, чтобы подтвердить эту информацию.

Девушка не обманула. Спустя полчаса у Виктора действительно раздался звонок. На экране высветился номер одного из отделов МВД.

- Это начальник отдела МВД по Иркутску, майор Егоров, - представился серьезным голосом собеседник. – Мы проводим операцию, чтобы с поличным задержать мошенников, так что обязательно выполните все указания, которые вам дает сотрудник службы безопасности банка. Если у нас все сорвется, вам грозит уголовное дело.

После этого, Виктор уже не сомневался в том, что деньги и правда нужно спасать. По указке вновь позвонившей сотрудницы службы безопасности мужчина пошел и снял со счета 400 тысяч рублей.

- У меня начал разряжаться телефон, а девушка из банка сказала, что я должен быть с ней на связи, - продолжает Виктор. – Она скомандовала, чтобы я срочно купил новый телефон. Я забежал в ближайший салон связи и купил смартфон и новую сим-карту к нему.

Дальше события развивались так. Находясь словно под гипнозом, Виктор выполнял все, что ему скажут. Сначала он доехал до банкомата в центре Иркутска и перевел на счет, указанный собеседницей все 400 тысяч рублей. Остальные деньги, находящиеся на счету, мужчине предложили «спасти» на следующий день.

- Ранним утром эта девушка позвонила мне вновь, - говорит Виктор. – Опять же по ее совету я поехал в банк и снял 1,8 миллиона рублей. Эти деньги я также перевел на разные счета, которые мне прислали.

Этого преступникам оказалось мало. Они решили «заработать» на Викторе столько денег, сколько смогут. Аферисты сказали мужчине, что теперь на него пытаются оформить кредит. И чтобы этого не произошло, посоветовали самому взять займ.

- Я пошел и подал заявку на 800 тысяч, однако мне одобрили 1,2 миллиона, - вздыхает Виктор. – Получив в кассе наличными 800 тысяч, я перевел на незнакомые счета 784 тысячи. Остальные 16 тысяч банкомат не принял.

Как стало известно "КП"-"Иркутск", преступники пытались заставить Виктора оформить еще несколько кредитов в разных банках. Но там иркутянину уже отказывались давать деньги. То, что его обманули, он понял, когда уже перевел 3 миллиона 13 тысяч рублей.

- Из этой суммы 2,2 миллиона рублей я копил целых 15 лет, - грустно говорит Виктор Павлов. – Открывал счета, делал вклады… Как буду отдавать эти деньги, не представляю. Моя зарплата – 40 тысяч рублей в месяц.

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