Следователи выяснили из-за чего погиб иркутский блогер Федор Иванов, успевший записать предсмертное сторис

Следователи выяснили из-за чего погиб блогер Федор Иванов, успевший записать предсмертное сторис. Фото: соцсети

Иркутские следователи продолжают разбираться в причинах трагической гибели 29-летнего блогера Федора Иванова. Напомним, он погиб 8 августа в вейк-парке, на одном из карьеров в селе Баклаши. Там отдыхающие катаются на вейкбордах и водных лыжах. Спустя два дня стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Сейчас следователи допрашивают руководство и сотрудников вейк-парка, где погиб мужчина, - рассказали в ведомстве. – Проверяются документы, а также то, как соблюдались требования безопасности на этом водном объекте.

Напомним, все началось с того, что за день до гибели, Федор Иванов, который также занимался экстремальными видами спорта, потерял экшен-камеру. Во время катания на вейкборде мужчина выронил гаджет в воду. Чтобы найти его на дне, Федор обратился к подписчикам с просьбой одолжить ему акваланг и маску для ныряния. Утром 8 августа блогер в полной амуниции зашел в воду, и нырнул за камерой. В момент, когда Федор вынырнул, он получил сильный удар по голове вейкбордом, на котором катался другой мужчина. От полученных травм Федор скончался на месте.

До своего 30-летия Федор Иванов не дожил всего три недели. Тем временем, стала известна дата прощания с блогером. Друзья и близкие простятся с Федором 13 августа, с 10.00 до 11.00 в ритуальном зале на улице Трактовой, 1-я линия. Похоронят блогера на кладбище в Малой Елани.

P.S.

Маме Федора Иванова требуется помощь на похороны сына. Если вы хотите помочь, смотрите реквизиты ЗДЕСЬ

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