Разыскали вейкбордиста, который проехался на доске по голове иркутского блогера, из-за чего тот погиб

Последнее фото Федора Иванова. Фото: соцсети

«Федя - это душа Иркутска. Если хочешь поднять себе настроение, посмотри истории Федора Иванова... Очень жаль, что так все случилось, Иркутску будет тебя не хватать. Так рано ушел…». Посты с такими текстами вот уже второй день появляются в популярных иркутских пабликах в соцсетях. Сообщений с соболезнованиями родным и близким иркутского блогера Федора Иванова - сотни. Этот жизнерадостный, позитивный парень трагически погиб 8 августа на водоеме в Баклашах, в парке, где отдыхающие катаются на вейкбордах и водных лыжах. Федору было всего 29 лет…

Федор, который также занимался экстремальными видами спорта, потерял экшен-камеру. Во время катания на вейкборде мужчина разжал руку и гаджет пошел ко дну. Чтобы вернуть дорогой гаджет, Федор обратился к подписчикам с просьбой одолжить ему буквально на час акваланг и маску для ныряния. Утром 8 августа блогер снял последнюю сторис для инстаграма. В полной амуниции он заходил в воду, говорил, что ныряет за камерой. Это видео оказалось последним… В момент, когда Федор всплывал со дна, получил сильный удар по голове вейкбордом, на котором катался другой мужчина. Эту информацию подтвердила мама Федора Иванова.

Федор обожал путешествовать на Байкал. Фото: соцсети

- Это был несчастный случай, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» мама Федора Иванова Марина Николаевна. – После удара Федор еще около 10 минут провел в воде.

К расследованию причин трагедии уже подключился следственный комитет.

- Начата проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Как стало известно «Комсомолке» сейчас опрашивается мужчина, который катился на доске, а также руководители фирмы, которая предоставляла услуги по катанию на вейкборде. Вейкбординг - вид спорта, похожий на водные лыжи. Спортсмен передвигается на доске по поверхности воды, при этом может совершать прыжки и трюки через трамплин. Чтобы катиться там, где нет склона или волн, нужна тяга. И самое распространенное решение — лебедка. Именно такая, круговая, установлена в парке, где погиб Федор. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы. К слову, владельцы аттракциона от комментариев отказались. Также, неизвестно, оставлял ли Федор после погружения, на поверхности какой-либо опознавательный знак. По технике ныряющие запускают специальный буек. Тогда те, кто на поверхности понимают, что здесь человек.

Федор работал учителем ОБЖ. Фото: соцсети

Пока следователи выясняют подробности, друзья Федора как могут, поддерживают его маму. Женщина нашла в себе силы рассказать о единственном сыне.

- Федор работал учителем ОБЖ в речном училище, - говорит Марина Николаевна. – Блог и экстремальные виды спорта были просто его хобби. Он вообще активный парень. Торопился жить и не мог сидеть на месте ни минуту. Постоянно ездил на природу: Байкал, Аршан… Он любил жизнь, а она отвечала ему взаимностью. Загрустить он мог только если сидел дома.

Были у Федора и заветные мечты.

- Сын мечтал построить свой дом, - продолжает Марина Николаевна. – Он вообще все умел, только разве что не готовил. А так своими руками построил мне баню, парники, заменил электрику. Федор был моей опорой. Еще сын мечтал найти хорошую жену, родить детей. За второй половинкой даже решился ехать на телепередачу «Давай поженимся». Подавал туда заявку, но ответа дождаться не успел.

29 августа Федору Иванову должно было исполниться 30 лет…

«Комсомольская правда» Иркутск выражает соболезнования родным и близким Федора Иванова

P.S.

Маме Федора Иванова требуется помощь на похороны сына. Если вы хотите помочь, смотрите реквизиты ЗДЕСЬ

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