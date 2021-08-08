Предсмертные 15 секунд: иркутский блогер записал сторис, не подозревая, что оно станет последним

Иркутский блогер записал сторис, не подозревая, что оно станет последним. Фото: соцсети героя статьи

- Для меня это ужасная потеря. Конечно, никто не умер и ничего страшного не случилось, но мне очень жалко, - рассказывал своим подписчикам в сторис иркутский блогер. Дело в том, что накануне экстремал потерял экшен-камеру. Во время катания на вейкборде мужчина разжал руку и гаджет пошел ко дну. Ради того, чтобы вернуть дорогостоящую вещь, молодой иркутянин обратился к подписчикам с просьбой одолжить ему буквально на час акваланг и маску для ныряния.

- И с парашютом я с ней прыгал, и где только она не бывала, и что только я не снимал на нее. Камера всегда была в руке и оставалась в ней даже при любом падении. Я это контролировал. Но сегодня рука разжалась, не знаю, как так вышло, - продолжает делиться случившимся с подписчиками блогер.

Последнюю сторис в соцсетях мужчина записал сегодня... и больше на связь не выходил. Под его последней фотографией в аккаунте сыплются слова скорби и соболезнования. Еще пару часов назад молодой мужчина, спортсмен и учитель был в сети - выкладывал видео о том, как в полной амуниции собирается погрузиться в воду, чтобы поднять со дна камеру. Но позже его подписчики и знакомые узнают из местных пабликов - парня больше нет в живых.

- Выйди на связь и скажи уже всем, что это все ложь!

- Человек - позитив! Иркутск потерял большую улыбку и громкий смех.

- Он же сторис снимал 3 часа назад. Как так-то?

Записав последнюю сторис, блогер погрузился в воду и больше не выходил на связь. Фото: соцсети героя статьи

Кто-то надеялся, что это способ хайпануть, получить больше славы на просторах сети, но друзья и постоянные зрители творчества погибшего такой вариант отвергли сразу, мол, не мог он такого сделать, даже не подумал бы. Да и незачем это было блогеру с 31 тысячей подписчиков, что для Иркутска цифры внушительные. Парень много путешествовал, занимался экстремальным спортом, работал учителем в школе, рассказывал о своей жизни только с позитивом и вдохновлял других.

По неподтвержденной информации, мужчина всплывал со дна в момент, когда кто-то катался на доске. Сильный удар пришелся по голове из-за чего он потерял сознание и утонул. Нашли иркутянина слишком поздно.

- Информация о несчастном случае в полицию поступала. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

К сожалению, молодой мужчина не дожил до своего очередного дня рождения чуть меньше трех недель. Его он должен был отпраздновать 29 августа.