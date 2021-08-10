Стала известна дата прощания с погибшим иркутским блогером Федором Ивановым. Фото: соцсети

В Иркутске стала известна дата похорон блогера Федора Иванова, который трагически погиб 8 августа. Друзья и близкие простятся с Федором 13 августа, с 10.00 до 11.00 в ритуальном зале на улице Трактовой, 1-я линия. Похоронят блогера на кладбище в Малой Елани. Об этом сообщил близкий друг Федора Анатолий Заммер.

Напомним, Федор Иванов, который запомнился подписчикам жизнерадостным и позитивным парнем, погиб за несколько недель до своего 30-летия. Все произошло 8 августа на водоеме в Баклашах, в парке, где отдыхающие катаются на вейкбордах и водных лыжах. Федор, который также занимался экстремальными видами спорта, потерял экшен-камеру. Во время катания на вейкборде мужчина выронил гаджет в воду. Чтобы найти его на дне, Федор обратился к подписчикам с просьбой одолжить ему акваланг и маску для ныряния. Утром 8 августа блогер снял последнюю сторис для инстаграма. В полной амуниции он заходил в воду, говорил, что ныряет за камерой. Это видео оказалось последним… В момент, когда Федор всплывал со дна, получил сильный удар по голове вейкбордом, на котором катался другой мужчина.

Федор обожал экстремальные виды спорта. Фото: соцсети

Добавим, что по факту трагедии свою проверку начали в региональном следственном комитете. "Комсомолке" удалось поговорить с мамой Федора Иванова. Она рассказала, что сын торопился жить и не мог сидеть на месте ни минуту. О чем мечтал блогер, читайте ЗДЕСЬ.

P.S.

Маме Федора Иванова требуется помощь на похороны сына. Если вы хотите помочь, смотрите реквизиты ЗДЕСЬ

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