Две сибирячки приревновав 17-летнюю девушку к своим мужьям, остригли ей волосы и облили зеленкой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Видео дикого случая, который произошел в небольшом городе Зима Иркутской области, шокировал пользователей соцсетей. В пабликах появился ролик, как две женщины раздели почти догола 17-летнюю девушку, поставили ее на колени, остригли волосы и облили зеленкой. После этого они начали требовать с нее извинений. Такие издевательства женщины совершили за то, что якобы девушка вступила в связь с их мужьями.

Более точных подробностей этой шокирующей истории пока нет. Кое что уже удалось выяснить полицейским, которые также посмотрели ролик и провели проверку. В МВД подтвердили, что такой случай действительно был. И видео снято в Зиме.

- Участницы инцидента уже установлены, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это женщины 30 и 33 лет. Что касается пострадавшей, то степень причиненного вреда ее здоровью определяют медики.

Вскоре должны появиться новые подробности. «Комсомолка» следит за развитием событий в этой истории.

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