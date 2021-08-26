Мы вместе: онлайн- концерт в честь 84-летия Иркутской области пройдет в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дружба народов для Иркутской области - реальность. Представители более сотни национальностей на земле Приангарья всегда жили в мире и дружбе. А встречать каждый день рождения региона большим концертом, собираясь вместе, давно стало традицией. Пандемия вносит свои коррективы в наши планы, но отменить торжество она не в силах. Празднику - быть! «Комсомольская правда» и телеканал ТИВИСИ в прошедшем году успешно провели целую серию онлайн-концертов, на ура принятую в регионе. Сибиряки с удовольствием наслаждались живой музыкой, не выходя из дома. С особым успехом в 2020 году прошел онлайн-концерт в честь Дня рождения области. В этом году и "Комсомолка", и творческие коллективы региона решили не отступать от традиции.

Концерту - быть! 27 сентября наше с вами Приангарье отпразднует день рождения уже в 84 раз. А «Комсомольская правда» совместно с телеканалом ТИВИСИ проведет для земляков новый бесплатный онлайн-концерт. Мы вместе!

И как обычно, на сцену выйдут самые яркие коллективы из разных уголков нашей области. Трансляция состоится на сайте irk.kp.ru, и телеканале ТИВИСИ.