Процветания вам, соседи: онлайн-концерт в честь 83-летия Приангарья прошел в Иркутске

Процветания вам, соседи: онлайн-концерт в честь 83-летия Иркутской области прошел в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Процветания, Иркутская область! Добра вам, соседи!" Эти слова чаще всего слышались в поздравлениях, с которыми выходили на сцену творческие коллективы региона, мэры территорий. И не зря. Всех их в самом деле объединяло доброе и теплое слово "соседи", которое "Комсомольская правда" и "ТИВИСИ" выбрали в качестве названия для концерта, который прошел в клубе-ресторане "Эстрада" накануне празднования 83-го дня рождения Иркутской области. Праздник у региона - 27 сентября. В условиях пандемии праздники, к каким мы все привыкли – на городской площади, с размахом, - увы, пока все еще невозможны. Поэтому мы дарим землякам этот концерт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Он, к слову, уже седьмой. Комсомольская правда» и телеканал ТИВИСИ в этом году успешно провели уже серию онлайн-концертов, самые яркие из которых, пожалуй, «Джаз против коронавируса» и «Классика против коронавируса», а также в честь 95-летия нашей газеты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- 83 года назад на карте СССР появился новый, как теперь говорят, субъект - Иркутская область. А до этого это была и губерния, и Восточно-Сибирский край, открыл концерт профессор, директор иркутского филиала ИД "Комсомольская правда" Станислав Гольдфарб. - Нам выпала честь жить здесь, в этом очень интересном регионе России.

Пожалуй, ни в одном другом нет такого количества, полезных ископаемых - всей таблицы Менделеева, нет такого количества народов, нет Байкала, нет таких рек. Я хочу всех сердечно поздравить с днем рождения региона. Да, 83 года - это не круглая дата. Но прошел еще один год, который мы прожили вместе. По-моему, прожили достойно, красиво. И с учетом всех сложностей, которые в этом году на отразились на каждом из нас, мы в Иркутской области смогли доказать себе, доказать всем, что мы не только сибиряки, крепкие духом. У нас и высшая школа функционирует, и промышленность работает, и люди твердо стоят на ногах. Поэтому приятно жить в такой области. И, вы знаете, у нас состоялись недавно выборы. Я хочу еще раз поздравить Игоря Ивановича Кобзева с победой. Я хочу поздравить тех мэров и тех депутатов, которые были избраны. Я думаю, что несмотря ни на какие сложности, мы будем строить свою счастливую жизнь. Пускай у всех будет дома счастье.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Никогда в Иркутской области не было распрей на национальной почве. Всегда мирно жили представители десятков национальностей. И накануне дня рождения области дружно выходили на сцену коллективы, представляющие нашу землю. А открыл концерт, и по праву, ансамбль "Степные напевы", представляющий Усть-Ордынский бурятский округ. Древнюю народную традицию разбивания хребтовой кости ( а сегодня это уже национальный вид спорта, и состязания проходят, очень зрелищные), представил коллектив.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Норвежские танцы в исполнении талантливых девушек из Иркутского колледжа культуры сменялись национальными бурятскими в исполнении хореографических коллективов из Нукутского. Осинского, Эхирит-Булагатского районов. Свободно и мощно лилась бурятская песнь в исполнении Михаила Зурбанова, проникновенна композиция в представлении Олега Турчинова из ИрГАУ им. А. Ежевского.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С русскими народными песнями вышел на сцену ангарский ансамбль "Нивушка", фольклорный дуэт "Оберег" из Киренского района окая, затянул "Деревеньку", а Иркутский колледж культуры создал изящную композицию по знаменитой "Что стоишь, качаясь, грустная рябина?"А Баяндаевский район записал целое видеообращение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Концерт вряд ли кого оставит равнодушным. Красиво! Богата талантами земля иркутская. Богата людьми, ценящими свою культуру и культуру соседа. Это наш общий большой дом. Дом, в котором людям, его населяющим, хорошо и уютно. С днем рождения, родная земля, с днем рождения, Иркутская область!

А "Комсомольская правда" и "ТИВИСИ" еще раз благодарит за поддержку партнеров онлайн-концерта. Ими стали Иркутский колледж культуры, Группа компаний «Сарсенбаев», «Байкальская виза» (ресторанный комплекс «Эстрада»), фабрика мороженого «Ангария», «Сеть цветочных магазинов «WOW!» – мы создадим праздничное настроение».