"Остудит пыл любому": как 33-летний кондитер из Иркутска стала пожарным. Фото: личный архив Юлии Мамаевой

Мощнейшие ливни парализовали Иркутск. Люди оказывались в ловушке в собственных машинах, которые глохли прямо на ходу, «наглотавшись» воды. Аварийные службы работали на износ. Нескольких жителей пришлось эвакуировать из собственных домов. Этот день в июле 2020-го стал самым запоминающимся для добровольного пожарного Юлии Мамаевой. Да-да, вы не ошиблись. Хрупкая с виду женщина наравне со своими коллегами таскала мешки с песком, сооружая дамбу, чтобы спасти от подтопления трансформаторную подстанцию в центре города.

- Помню, Иркутск стоял по колено в воде. Ни одно такси не выезжало на вызов, так как машины глохли прямо на дороге, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» женщина-пожарный. – Делать было нечего – к месту, где требовалась помощь, я добиралась полтора часа. И, несмотря на весь этот «хаос», наша бригада прибыла на вызов в полном составе. Кому-то пришлось бежать с другого конца города. До трех часов ночи спасали подстанцию, а в девять утра, как и полагается, я пошла на работу.

Сибирячка вот уже четыре года по будням - кондитер, а в выходные пожарный: Фото: личный архив

К слову, добровольные пожарные своим благородным трудом не зарабатывают, поэтому карьеру и дежурства приходится совмещать. Так, 33-летняя иркутянка Юлия Мамаева на протяжении четырех лет успевает быть мамой, профессиональным кондитером и спасателем. За свою жизнь женщина успела попробовать себя в роли риелтора и менеджера, но по душе пришлось создавать красочные десерты. В профессии Юлия уже больше десяти лет. О том, что можно вступить в ряды пожарных, узнала в интернете. Решила попробовать из любопытства, а затем прошла обучение, тренировки и курсы по оказанию первой помощи. Начались дежурства. По закону в пожарной части женщины могут быть только диспетчерами. А на добровольных началах берут и в бойцы. Как полагается, за несколько секунд, Юлия надевала боевку и отправлялась на вызов.

- Признаю, это все-таки мужская работа. Здоровье спасателя должно быть, как у космонавта хотя бы потому, что форма с полным комплектом снаряжения весит до 40 килограммов, - делится сибирячка.

Однако работа пожарного – это не только пламя и взрывы. Бригады выезжают также на места автокатастроф и подтоплений, помогают разыскивать пропавших без вести, а во время пандемии добровольцы еще и дезинфекцией начали заниматься. Обрабатывали спецрастворами остановки, пешеходные переходы.

- Чаще всего женщины занимаются именно административной и профилактической работой, - рассказал руководитель Молодежного пожарно-спасательного центра Иркутской области Роман Байбеков. – Они проводят лекции о пожарной безопасности для школьников и студентов. Приглашают молодых ребят вступить в наши ряды. А также помогают в подготовке к выезду на экстренные вызовы – с формой, снаряжением для профессионалов, чтобы они как можно скорее отправились в путь. Кстати, работают у нас люди самых разных профессий: от учителей до бизнесменов.

Дежурства и тренировки не мешают Юлии Мамаевой добиваться успехов в карьере повара. Фото: личный архив

А в «свободное» от добровольчества время Юлия Мамаева творит. И радует подписчиков в социальных сетях фото тортов и пирожных собственного производства. А еще ходит в походы - обожает горы. Признается, что в работе добровольца и повара находит общее - возможность делать мир чуточку лучше. А помогает в этом 12-летний сын Владислав. Благодаря его самостоятельности мама успевает делать все, что так любит.

Месяц назад семья Мамаевых переехала в северную столицу. Мама и сын мечтают обосноваться в Санкт-Петербурге и остаться здесь жить. Но даже в нескольких тысячах километрах Юлия продолжает надевать боевку и выезжать на вызовы. В городе она познакомилась с местными добровольными пожарными и уже успела выехать на ДТП.

В первое дежурство в новом городе Юлия выезжала на место ДТП. Фото: личный архив

- Бросать это дело я не планирую, - признается Юлия. - Правда, в большом городе совсем другой ритм жизни и свободного времени у меня почти нет, тем более из-за недавнего переезда нужно решать другие важные вопросы.

«Аварийная пожарно-техническая служба», в которой несколько лет работала Юлия Мамаева, в следующем году откроет филиал в северной столице. Иркутянка планирует присоединиться к родной организации, но уже в новом городе.

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