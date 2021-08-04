"У ребенка ремиссия": иркутянка стала донором костного мозга для 4-летней девочки и спасла ей жизнь

Иркутянка стала донором костного мозга для тяжелобольной 4-летней девочки из Екатеринбурга и спасла ей жизнь. Фото: Светлана Чернова

3 августа мать двоих детей, Светлана Чернова отпраздновала свой 31-ый день рождения. Впервые за долгое время ей удалось провести вечер в кругу семьи - работа не позволяет часто отдыхать. Женщина трудится младшей медицинской сестрой в иркутском доме-интернате для престарелых.

- За два дня до праздника мне написали из Федерального регистра доноров, - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск" Светлана. - Сообщили радостную новость - ребенок, которому сделали трансплантацию моих стволовых клеток костного мозга, уехал из больницы домой. Наступила ремиссия!

Женщина сдает кровь и плазму для иркутской станции на протяжении двух лет. Но спасти человеческую жизнь, к тому же такую маленькую и хрупкую, ей посчастливилось впервые.

- Стать донором мне сподвигнул муж, причем совершенно случайно, - вспоминает Светлана Чернова. - Так получилось, что у нас совпал выходной, а он собирался в этот день сдать кровь. Поехала за компанию. Так и втянулась. Правда, Александр делает это каждые три месяца, а я раз в полгода. График не позволяет ездить чаще.

Светлана стала донором благодаря своему мужу Александру, который впервые привел ее на станцию переливания крови за компанию. Фото: Светлана Чернова

Так женщине предложили вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Процедура стандартная. Однако так человек соглашается буквально в любой момент прийти на помощь тяжелобольному пациенту из любого уголка страны. А ближайший центр, где могут изъять клетки костного мозга, находится в Кирове.

- В мае мне пришло сообщение, что кому-то требуются мои стволовые клетки, - делится с "Комсомолкой" иркутянка. - Я сдала все анализы, прошла обследование и результат показал совместимость 10/10. В прошлый раз я не смогла стать донором из-за аллергии на хлорку. На работе невозможно без этого, а даже небольшой стресс для организма может помешать донации, и я не подошла. В этот же раз повезло, что я была в отпуске и успела полностью поправиться.

Женщина рассказала родным о том, что ей придется на неделю улететь в другой город. Дети и муж поддержали Светлану. Да и сама иркутянка не сомневалась, что поедет в Киров и станет донором. Только там она и узнала, что от этой операции зависит жизнь 4-летней малышки больной лейкемией. Девочка и ее родители приехали за последним шансом на жизнь из Екатеринбурга.

- Пересадка клеток костного мозга чаще всего является единственным способом выжить для тяжелобольных пациентов, - объяснил "КП"-Иркутск" главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин. - Перед операцией реципиенту делают агрессивную химиотерапию, которая разрушает как больные, так и здоровые клетки. Но после пересадки люди становятся в прямом смысле близнецами: в их венах начинает течь одинаковая кровь, а фенотип ( совокупность внешних и внутренних признаков - ред.) становится более схож, чем у родных брата и сестры.

В течение трех дней иркутянку готовили к донации, делая стимулирующие уколы, которые вызвали сильную боль в области таза. По словам Светланы, почти неделю она испытывала спазмы, схожие со схватками при родах. Но, представляя, что это спасет жизнь маленькой девочки, относилась к этому, как ко временным неудобствам. Прилетев в Иркутск, женщина буквально с трапа самолета вернулась к рабочим будням медика.

- Знаете, такая радость, что ребенок здоров! Согласно правилам донор и реципиент могут познакомиться друг с другом только спустя два года после донации. И я планирую сделать это. У меня даже родственники в Екатеринбурге не живут, зато есть генетический близнец!

Сегодня Иркутская область занимает второе место в России по эффективности донорства костного мозга. Всего в регионе спасти чьи-то жизни удалось пяти иркутянам, состоящих в федеральном регистре. Для каждого реципиента это был единственный шанс стать здоровым и вернуться к прежней жизни.

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