Сибирячка бросила больную дочь в детдоме, а спустя годы она стала Джессикой Лонг, королевой спорта

Сибирячка бросила больную дочь в детдоме, а спустя годы она стала мировой звездой, королевой спорта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Пекин 2008. Лондон 2012.Рио 2016. И...Токио 2021. Спасибо, Иисус", - сообщила всем на своей страничке в Фейсбуке паралимпийка Джессика Лонг. А это значит, "всего лишь", что на пятых по счету играх ( Афины - 2004, куда она съездила 12-летней, она здесь не берет в расчет) знаменитая американка берет золото в плавании. На этот раз на 200 метров. Ее поклонники, все, кто гордится ею, счастливы. Медаль Токио становится для нее 14-ой золотой на играх. Иркутск аплодирует победительнице. Да, мы не ошиблись. За нее, легендарную Джессику Лонг болеют не только за океаном, в Америке, но и в Сибири. Здесь ее родина, которая ее помнит.

Знаменитая спортсменка

Чемпионка не скрывает свою историю - давно, 29 лет назад, родная мать, испуганная 16-летняя девчонка, оставила дочку в иркутском роддоме. Сил и возможностей растить больного ребенка у нее, конечно, не было. Таня Кириллова родилась без лодыжек и ступней ног. Перспектив у крохи не было никаких. Но в жизнь Русалочки часто будет вмешиваться чудо. И одним из таких чудес стал приезд в детдом семьи американцев, которые не побоялись проблем и удочерили красивую белокурую девочку, дав ей имя Джессика. Джессика Лонг. Сейчас она известна по всему миру и празднует победу.

"Токио. 200 м комплекс. Первая - Джессика Лонг, США (2.41,49). Вторая — Ксения Франческа Палаццо, Италия (2.47,86). Третья - Мария Павлова, Россия ( 2.48,63)", - это из официального протокола результатов Паралимпиады.

Хотя нет, не празднует. Готовится к новым стартам. Она должна выйти на старт еще трижды. Может быть, победит? За нее болеет США, болеет Иркутск, болеют ее родственники в Братске. Для нас - она своя, по-прежнему, Таня Кириллова, с шикарной мягкой улыбкой и светом в глазах.

В Сибирь, на родину

Восемь лет назад, в 2013 году, после Паралимпиады в Лондоне, она приезжала в Сибирь. Встретилась со своей матерью, обняв мать на пороге ее деревенского дома в небольшом поселке под Братском. Да, Джессика простила свою мать.

-Я рада, что прилетела, - сказала она тогда журналистам "Комсомольской правды" в Иркутске. - Я ни в чем не разочаровалась, я увидела сестру и поняла, что очень на нее похожа. Настя младше меня всего на год, я ей подарила изящный браслет, он очень подходит к цвету ее волос. А маме – ожерелье…Папе – библию на русском. Наша семья – верующая. Хотелось, чтобы и они поверили в Бога…

Джессика пбывала в деревне под Братском, где живет ее мать, и простила ее. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ради этой встречи с матерью Джессика летела в Иркутск из Балтимора, где прожила все эти годы, через Нью-Йорк и Москву, а потом еще поездом в Братск - тоже почти сутки. А постучав в дверь деревенского дома в поселке Тэмь, где по-прежнему живут ее мать Наталья и отец Олег, наверное поняла, как прожила бы жизнь здесь, не окажись сначала в детском доме, а потом в Америке. Прожила бы тяжело. У Тани-Джессики здесь оказалось, кроме родителей, еще трое родных людей - сестра Настя, годом младше, и близнецы Игорь и Даша. Даша больна, у нее ДЦП.

- Растить ее очень тяжело, к инвалидам у нас относятся с пренебрежением, - рассказывала Наталья в разговоре с журналистами «Комсомолки». - Но мне уже не избавиться от этого креста, буду нести его до конца жизни.

В Америке болезнь и тяжелое увечье дочки супруги Лонг непреодолимым препятствием не сочли. Ей практически сразу делали операцию, поставили на протезы. И дали будущее. Джессика занялась спортом. Она и на коньках катается, и скалолазанием увлекалась. А потом появилась в бассейне, чтобы стать той чемпионкой, какой мы ее знаем.

Общается ли она со своими родственниками из Сибири сейчас? Вполне естественный ответ -практически не общаются, у каждого своя жизнь. Но в соцсетях переписываются, хотя и редко.

Но этого точно бы не случилось, если бы семья американцев не удочерила девочку без малых берцовых костей, Приехав в детский дом, где она провела первые месяцы жизни, Таня-Джессика встретилась с теми, кто заботился о ней в детстве.

Первый документ Тани Кирилловой -Джессики Лонг, который сохранили в иркутском Доме ребенка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

-Я так рада, что смогла увидеть тех самых людей, которые помогали меня воспитывать, - сказала Джессика. И, конечно, искренне. Сама Джессика-Таня хотела повторить поступок родителей и дать путевку в жизнь другой русской девочке из иркутского детдома для проблемных детей. Не вышло, иностранцам сейчас это запрещено.

После Паралимпиады 2012 Джессика Лонг прилетала в Иркутск, чтобы встретиться с матерью, которая когда-то оставила ее в Доме ребенка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мог ли кто-то предположить в 1991 - ом году в Иркутске, что маленькая девочка из "безнадежных" не просто станет на ноги, а будет королевой спорта? Вряд ли. В своих соцсетях Джессика горячо призывает не отступать перед трудностями. Были ли они у нее в Америке? Там развит спорт для людей с особенностями развития, гораздо больше возможностей. Но ее путь к Олимпу никто не устилал розами.

Американская мечта +русский характер

"Вы вдохновляли всех в сообществе пара-плавания во время вашей удивительной карьеры. Вы, как правило, один из самых милых людей, которых я встречал. Вы -вдохновение в бассейне и вне его. Вы - легенда!!!", - так комментируют победу Тани-Джессики Лонг в соцсетях американцы.

На Параолимпийских играх в Афинах-2004 Джессика взяла сразу три «золота». Хотя ей тогда было всего 12 лет. И на этот выигрыш особого внимания нет. В ее взрослом перечне побед первым идет Пекин-2008. Здесь у нее четыре золота на разных дистанциях, три мировых рекорда, серебро и бронза . Потом - Лондон-2012 - здесь целая россыпь золотых медалей, пять, плюс серебро и бронза в эстафете. Рио -2016 - одно золото в коронной дистанции 200 метров комплексным плаванием, три серебра и две бронзы. На играх Токио -2020 уже есть одно золото...

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