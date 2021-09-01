Какой будет погода в Иркутске в начале сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кажется, ушедшее лето 2021 года все-таки решило оставить иркутянам яркий след о себе. Последний день августа выдался таким жарким, что даже в июле солнце не припекало так горячо. Обещали синоптики отличную погоду и на 1 сентября, однако, в День знаний неожиданно полил дождь. И похоже, что осень все же начинает вступать в свои права. Какой будет погода на начало сентября 2021 в Иркутске.

- 2 и 3 сентября в Иркутске также ожидается пасмурная погода, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – В эти дни пройдут небольшие дожди.

Но прощаться с легкой одеждой до весны пока рано. К выходным все вновь резко поменяется, обещают синоптики. К нам придет, пусть и не бабье лето, но существенное потепление. В субботу и воскресенье вновь выглянет солнце, а столбик термометра поднимется до +17 градусов. К началу следующей рабочей недели и вовсе возможно до +20. Но и это еще не будет считаться слишком теплой погодой для сентября в нашем регионе. Приход Бабьего лета можно считать только когда столбик термометра перевалит за +20 градусов.

- В первой декаде сентября таких прогнозов мы даем, - говорит Анна Бабанова. – Наоборот, пока у нас температура ниже нормы для начала месяца. Не исключено, что Бабье лето все-таки придет после 10 сентября.