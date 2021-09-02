Ученые из Иркутска рассчитали, когда начнется четвертая волна коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние полтора года коронавирус меняет нам жизненные планы. А от того, идет подъем заболеваемости или, наоборот, спад, зависит все – как будем работать и отдыхать, ездить в гости и отпуск или отсиживаться по домам. Иркутский ученый, аналитик, кандидат экономических наук, генеральный директор НПЦ «Госучет» Роман Ерженин изучил графики заболеваемости, чтобы ответить на вопрос – когда ждать четвертой волны коронавируса. По всем расчетам, очередной подъем COVID -19 ждет нас в ноябре-декабре.

- О том, что четвертого «витка» заболеваемости не избежать, говорят все. И основное, что волнует людей – когда он наступит. Как много у нас есть времени?

- В Иркутской области промежуток между первой и второй волнами коронавируса составил около месяца, - говорит Роман Ерженин. – А вот между второй и третьей все-таки побольше – 1, 5 месяца. В Москве и Красноярском крае это длилось соответственно около 2-х месяцев. Значит, примерно это время у нас и есть до начала четвертого витка, если не случится ничего экстраординарного. А вот от какой даты отсчитывать? Люди устали от болезни и, как только число смертей, количество «тяжелых» и вообще тех, кого необходимо лечить в госпиталях, значительно снизилось, заговорили о том, что третья волна – все. Это не совсем так, потому что еще довольно много заразившихся фиксируется ежедневно – в нашем регионе около 400 человек, и этот показатель держится уже полтора месяца, хотя в соседней Бурятии он уже снизился с более чем 300 до 90 случаев в сутки. При этом, как при любой инфекции, понятно, что реальное число больше, так как кто-то переносит его бессимптомно и к врачам не обращается. И все же «свет в конце тоннеля» очевиден – уже в сентябре выйдем на плато по «нижнему краю».

Как развивается заболеваемость.

- То есть роста заболеваемости по принципу «дети в школу, вот и вирус», не ожидается?

- Обработанные данные указывают на реальные признаки возвращения в регионе в сентябре к ситуации мая-июня, когда количество умерших в сутки от COVID не превышало 10 человек. Надеемся, что к таким показателям область вернется к концу месяца. Таким образом, можно спрогнозировать начало четвертой волны в ноябре-декабре. Опять же, если не произойдет ничего чрезвычайного.