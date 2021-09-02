Названы даты, когда в Иркутске дадут отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На календаре – сентябрь и, как бы мы ни надеялись на продолжение теплых, солнечных деньков, становится все холоднее. И. хотя к концу недели синоптики обещали потепление, а потом и вовсе температура может подняться до +20, все понимают это ненадолго. Традиционно после 10 сентября в город приходит уже настоящая осень. А когда начнется отопительный сезон в Иркутске в 2021 году?

-На севере, в Катангском районе, уже запущены все теплоисточники, в первую очередь тепло подают в больницы и школы, - сообщают в правительстве Иркутской области.

Постепенно подключат отопление и на всех других территориях. В самом Иркутске отопительный сезон в 2021 году начнется в середине месяца.

- Ежегодно отопительный сезон в региональном центре начинается приблизительно в одно и то же время - 15 сентября плюс-минус несколько дней, - рассказали в мэрии Иркутска. – Точная дата подключения теплоснабжения всегда решается исходя из метеорологических условий.

Для того, чтобы такое решение было принято, необходимо, чтобы средняя температура за сутки была около +8 и так продолжалось дня три. Это и есть точка отсчета настоящей осени. Если же будет теплее, то сроки сдвинутся на более позднее время. Но у нас Сибирь, а не Крым, поэтому до 20 сентября это точно придется сделать.

Накануне в администрации Иркутска как раз обсуждалась подготовка к зиме и отопительному сезону 2021 .

– На сегодня полностью завершена подготовка тепловых пунктов в социальных учреждениях, отметил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев. - На 82% готовы котельные, всего их в Иркутске 33. На объектах заканчивается ремонт оборудования, проходят гидравлические испытания.

А вот уровень готовности к подключению тепла домов, за который отвечают управляющие компании, ниже. Мэр города Руслан Болотов поручил главам округов, начиная с 1 сентября, ежедневно контролировать все эти работы. Они должны быть завершены к 15 сентября.

Именно тогда в Иркутске начнется отопительный сезон 2021. В первую очередь тепло придет в больницы и школы, а потом и в дома горожан.