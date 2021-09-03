Гулящий верблюд Чип сбежал в самоволку в Иркутске, чтобы насладиться вольной жизнью. Фото: питомник "К-9"

Верблюд по кличке Чип, который живет в иркутском предместье Радищево - местная знаменитость среди полицейских и сотрудников питомника «К-9». Этот корабль пустыни «работает» извозчиком. Хозяин за деньги катает на нем детишек и всех желающих по городу. Такая работенка иногда надоедает Чипу, и он в прямом смысле, как и любой работяга уходит в загулы. Просто сбегает из своего стойла, в котором живет с несколькими лошадьми, и гуляет сам себе по городу. За лето на него уже раза 2 или 3 объявлялась охота после его самоволок.

И вот очередной побег. Чип, как говорят в армии про дезертиров махнул в СОЧ (самовольное оставление части, прим. Ред.) и устроил себе променад в соседнем районе. Найти в Иркутске свободную верблюдицу не так то просто. По улицам, как бродячие псы они все-таки не ходят. Поэтому, скрасить свое одиночество в компании особи противоположного пола у него вновь не получилось. Зато Чип занялся своим любимым делом на воле. Пошел чистить местные мусорки в поисках какого-нибудь лакомства. Там его и настигла погоня.

- Операция по поимке беглеца в очередной раз прошла успешно, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Мы затащили его в будку и отвезли к нам в питомник, где его уже забрал хозяин.

В минуты временного заключения, Чип вновь стоял с таким непринужденным видом, как будто ничего не произошло. Вернувшись домой, блудного верблюда ждет возвращение к работе извозчика, во время которой он наверняка будет обдумывать план нового побега.

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