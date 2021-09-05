Примечательные дворы Иркутска, в которых жители создали свою изюминку. Или где в городе найти бабу Ягу, крепость и вертолет

Примечательные дворы Иркутска, в которых жители создали свою изюминку Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Иркутске есть несколько дворов, которые заметно отличаются от других. Их жители не наблюдают из окон вид на унылые скамейки и парковку. Люди решили своими руками сотворить красоту и сделать комфортную зону отдыха. И, признаемся, у них это получилось. Ведь сюда приходят даже жители соседних улиц.

Страна чудес во дворе Поленова, 11

В этот двор стремятся прийти на прогулку жители со всего района. Его часто называют островком сказок или страной чудес, потому что таким двором сможет похвастаться не каждый город. Здесь прилег отдохнуть трехголовый Змей Горыныч, а рядом охраняет уличную библиотеку Баба Яга, крепко держа свою метлу. И, конечно же, куда без русалки, сидящей на ветвях дерева. И это лишь малая часть того, что можно увидеть по адресу Поленова, 11. Создателем этого арт-объекта стала Светлана Ткаченко. Все началось с креативных желтых лавок и дивана, украшенного мозаикой. Затем иркутянка совместно с управляющей компанией заполнила всю придомовую территорию разными фигурами и развивающими играми - все для детей!

Уличную библиотеку здесь охраняет баба Яга. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Сказочная избушка и цветочный сад на Российской, 6

Во дворе жителей домов Российская 6 и 8 развернулась русская сказка. Здесь и избушка на курьих ножках, и деревянный корабль, правда, не летающий, но не менее любимый местной детворой. Новая площадка появилась здесь два года назад, а местные жители решили поддержать красоту придомовой территории, высадив небольшой цветочный сад и аллею из маленьких елочек. Совместный уход за двором здесь уже традиция.

Вертолетная площадка и крепость возле дома на Марата, 15/1

Детям, играющим во дворе домов Марата 15/1, 15/2 и 17 можно только позавидовать, ведь здесь площадка напоминает декорации настоящего приключенческого фильма. На одной территории располагается яркая кирпичная крепость и…вертолет. Вместе с этим здесь прекрасная зона отдыха для мам и пап, которые могут расслабиться на скамейке, пока их чадо развлекается на игровой площадке. А для любителей спорта во дворе на Марата установили физкультурный комплекс. Так, территория стал местом притяжения целых семей.

Шикарные цветники жильцов двора Ленина, 40

Дом на Ленина,40 буквально окружен цветами. Со внешней стороны их высаживают владельцы местных магазинов, а с внутренней сами жильцы. Решение создать цветник было совместным, поэтому каждый внес вклад в общее дело. Кто-то заботится о красивых оранжевых лилиях, а кто-то о молодых деревьях ели и кедра. Иркутянам лучше приходить сюда в разгар лета, когда сад благоухает, а аромат разносится по всему двору.

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