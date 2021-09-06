Названы районы Иркутской области, где чаще всего пропадают грибники и ягодники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Август и начало сентября в Иркутской области уже по-традиции считаются месяцами, когда грибники и ягодники отправляются в лес за дарами природы, и порой, возвращаются оттуда не в те сроки, в которые планировали. В этом году пятеро сибиряков уже блуждали по тайге несколько дней. Но им повезло. Полицейским и спасателям все же удалось выйти на их след и вернуть домой. В год же в Приангарье в необъятных лесах блуждают в среднем от 30 до 50 человек. Полицейские решили составить карту районов, где люди пропадают чаще всего.

Итак, золото хит-парада досталось Шелеховскому району. Именно туда сыщики отправляются на поиски сборщиков грибов и ягод чаще всего. На второй строчке таежного "Бермудского треугольника" – Иркутский район, бронза досталась Братскому. Далее идут Чунский, Нижнеудинский, Усть-Илимский и Зиминский.

- Не всегда поиски заканчиваются благополучно, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Например, в прошлом году из 44 потерявшихся, живым был найден 31.

В этом году остается неизвестно судьба 6 человек. Кто-то из них блуждает несколько дней, а кто-то потерялся больше месяца назад.

Для того, чтобы не пополнить грустную статистику заблудившихся, нужно всего лишь соблюдать несколько простых правил перед походом в лес. Берите с собой телефон со специальным зарядными устройствами, запас воды и продуктов. Не забудьте сообщить свое примерное местонахождение и время выхода на связь своим родственникам или друзьям. В лесу лучше носить одежду ярких цветов и всегда ходите пройденным путем, не пытаясь сократить расстояние. После того, как как вы позвонили и попросили о помощи, старайтесь оставаться на месте.

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